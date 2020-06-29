相約朋友家激戰！人夫纏問小三：表現好嗎？爽曝「上天堂」滋味　正宮一見心碎

▲台北人夫夜不歸營，被老婆抓包外遇，小三要賠10萬元。（示意圖／視覺中國CFP）

記者戴若涵／台北報導

台北一名人妻發現丈夫時常夜不歸營，向朋友打聽才知道，丈夫疑似是與女子小君（化名）發生婚外情，質問2人後驚知雙方已發生了肉體關係，還相約到友人家激戰，LINE中還有親密對話，逼得她心碎求償，日前法院判決出爐！

正宮主張，2018年8、9月間發現丈夫時常在外過夜不回家，向周遭友人打聽才知道，丈夫似乎是對婚姻不忠，趕緊分別質問丈夫及小君，2人這才坦承有發生性行為，她見LINE對話發現，小君明知丈夫已婚，還相約到友人家滾床單。丈夫還向她坦白，同年9月曾與小君多度激戰，氣得人妻提告求償50萬元。

法院勘驗LINE對話發現，人夫曾問，「所以我表現好嘛」、「所以我碰妳有上天堂的感覺囉」，小君面對人夫詢問「妳沒有忘記我已婚齁」，還回答「我知道阿」，足以認定雙方有超出一般朋友來往的情誼，已破壞夫妻生活的圓滿安全與幸福，判小君應賠償正宮10萬元，全案仍可上訴。

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