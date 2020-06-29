說好的10萬呢？！國道警邀不倫遭拒竟載到山區性侵

▲國道警察林姓員警性侵女網友，遭判刑定讞。此為示意圖。（圖／123RF）



記者吳銘峯／台北報導

國道警察局林姓警員，透過臉書認識女網友小榭（化名），趁著小榭急需用錢的機會，謊稱要借10萬元給她，誘騙她到苗栗上車，在車上不斷邀請小榭當他的小三，但遭小榭拒絕。林男惱羞成怒，竟將小榭載到苗栗山區性侵。林男一二審均遭判刑4年2月，案經上訴，最高法院29日駁回上訴定讞。

現年52歲的林男，在案發後已經被停職，而除了本件刑案遭判刑定讞以外，本案衍生出的民事求償150萬元案件，一審苗栗地院去年判決小榭可以獲賠100萬元，包含犯罪被害補償的精神慰撫金30萬1820元，以及林男另須支付的精神慰撫金69萬8180元；這部分上訴二審審理中。

而本件刑案判決指出，林男於2013年間，透過臉書社群網站認識小榭，經濟狀況不佳的小榭先於2017年2月間，向林男借了5千元一直沒還，直到同年8月1日，小榭再以積欠房租有急用為由，向林男2度開口借錢。林男認為有機可乘，誘騙小榭從嘉義搭高鐵到苗栗高鐵站見面，而後駕車載著小榭在苗栗市區遊車河。

林男在車上不斷詢問小榭「要不要當我的小老婆」，還說可以供應生活費，但均被小榭拒絕。林男最後將車子開到苗栗山區道路，強壓小榭頭部強吻，並跨坐到副駕駛將她壓制，掀起裙子脫下小榭內褲，打算硬上。但因林男未順利勃起，最後僅以手指性侵得逞。林男完事後，僅拿出1千元給小榭，並未拿出承諾的10萬元。小榭不甘受辱，報警逮捕林男，林男被提起公訴。

法院審理時，林男辯稱為了辦案，指稱小榭在警界從事詐騙行為，他是為了要蒐證舉發才與其成為網友，並趁著小榭借錢時，約出蒐證。法院不採信，一二審均將他判刑4年2月。案經上訴第三審，最高法院29日駁回上訴定讞。