奴才狂PO貓主子「霸氣美照」　網越看越疑惑：不對啊…立馬報案GG了！

▲花21萬買貓網上炫耀被逮捕。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

養貓很花錢，然而有人斥巨資養貓，反而面臨「牢獄之災」！這是怎麼回事呢？上海一男子近日在社交軟體上，頻繁PO出自己養的美貓。不過，眼尖的網友立即發現，這隻貓長相不一般，疑似是藪貓，「不對啊，這貓你也敢養？！」據瞭解，藪貓是瀕臨絕種的保育動物。

隨後，網友向警方舉報。上海松江警方接到報警後，迅速進行調查，6月17日在一飯店內將唐姓嫌疑人抓獲，同時在房間內找到藪貓1隻。

到案後，唐男承認自己在刷社交媒體時，發現有人賣藪貓，覺得格外好看，馬上找到了賣家。隨後，他從對方口中得知，藪貓屬於瀕危保育動物，但依舊認為買下飼養不會對他人造成影響，最終以5萬元人民幣（約新台幣21萬元）的價格買入。

▲藪貓。（圖／翻攝自微博）

目前，這隻藪貓已移交給上海市野生動物保護機構。唐男因涉嫌非法收購珍貴、瀕危保育動物，已被逮捕。警方表示，將繼續追查源頭，進一步調查案件。

藪貓（學名：Leptailurus serval）是產於非洲的中型貓科動物，為藪貓屬的唯一成員。藪貓平均壽命在12-20年，與其他貓科動物相比，體型修長，腿長而尾短，耳朵又高又圓，主要棲息地是非洲大草原，已被列入《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》。

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