10縣市亮橙黃燈！本周易有午後強對流雷雨彈　「雨更大3天」曝光

▲本周要防午後大雷雨。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

10縣市亮橙黃燈，防午後雷雨彈！氣象專家吳德榮表示，今天（28日）至周六天氣並不穩定，午後易有「強對流」發展；其中周三至周五清晨上午的降雨將更明顯，午後的對流強度將更強。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上



北部：台北市。

中部：彰化縣、南投縣、雲林縣。

【黃色燈號】36度以上



北部：新北市。

南部：高雄市、屏東縣、台南市。

東半部：花蓮縣、宜蘭縣。

▼氣象局對10縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局指出，今天氣與27日類似，在太平洋高壓籠罩之下，各地大多為晴朗炎熱的天氣，近地面風場仍為偏南風，僅南台灣及台東一帶清晨至上午偶有零星陣雨，午後在西半部地區、東北部地區及花蓮、台東的山區預計可能有局部午後雷雨，有時候雨勢會較大請注意。

氣象局說，氣溫方面，各地高溫仍普遍在33度以上，其中大台北地區、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，可能達36度以上。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一至周四太平洋高壓勢力稍減弱，台灣位於高壓勢力邊緣，近地面風場轉為西南風，中南部地區不定時有些局部陣雨或雷雨，其他地區仍是多雲到晴的天氣，午後各地皆有機會出現局部短暫雷陣雨；各地悶熱，氣溫普遍在33度以上，大台北地區、基隆、花東縱谷及中南部近山區氣溫會更高。

氣象局表示，周五、周六太平洋高壓勢力再增強，各地大多為多雲到晴的天氣，中部以北、東北部及各地山區午後有局部雷陣雨，外出請留意天氣變化，各地依舊高溫炎熱。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周六低層大氣為偏南及西南風帶來的暖空氣，中層則有太平洋高壓的沉降增溫，氣溫偏高；台灣天氣並不穩定，午後易有強對流發展。

▼本周依舊是高溫炎熱的天氣。（資料照／記者李毓康攝）





吳德榮進一步分析，今至周二低層水氣漸增，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部易有局部短暫陣雨；午後對流旺盛，有局部陣雨或雷雨，大部分在山區，部分平地受影響，並有較大雨勢，應注意氣象局的特報。

吳德榮說，今至周二各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊（盆地、縱谷）的，偶爾有出現37、38度的機率。



吳德榮提醒，周三至周五天氣型態類似，但低層水氣多，清晨上午的降雨將更明顯，午後的對流強度將更強，因雲層增多，高溫略微下降，但在暖空氣內，天氣仍偏熱；周六低層水氣減少，清晨上午有局部少量降雨，午後仍有局部陣雨或雷雨的機率。