端午連假惠蓀農場「散步」...高雄男只帶一瓶水已失聯3天　警消搜救中

▲▼高雄市賴姓男子端午連假，到南投惠蓀林場健行步道散步，迷途3天未尋獲，消防搜救隊正持續搜尋中。（圖／南投縣消防局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

高雄市賴姓男子25日端午節連休，與家人到南投仁愛鄉惠蓀林場住宿旅遊，26日清晨獨自到湯公碑步道散步時迷路。賴男打119求援，並提供已偏離步道座標定位，搜救隊趕抵卻未見他蹤影，迄今搜尋到第3天，仍無消息。搜救人員研判賴男可能已走出林場園區，正在小出山一帶林班地，持續搜尋中。

消防搜救人員表示，26日接獲賴男（51歲）打電話報案，指引他用手機定位，提供所在地座標位置後，消防員與熟悉山區地形的神鷹山區救援隊清境分隊，上山搜尋抵定位點，發現有人逗留過跡象，但卻不見賴男蹤影。

賴男前晚與家人住宿惠蓀林場，26日清晨5時許告訴家人，想到湯公碑步道散步，他輕裝外出，且只攜帶1瓶礦泉水，迄今山區迷途失聯3天，手機呈現關機無訊號狀況，家屬焦急等待，希望得到獲救脫困好消息。

南投縣消防局第二大隊成立山域事故前進指揮所，連續3天派員上山搜尋。據相關資訊研判，賴男攀登湯公碑步道，疑走錯路徑無法順利下山，迷路山區抵打電話求援，卻不知何故，沒有待在報案定點位置，等候搜救隊員到來。

根據賴男報案手機訊號定位座標，距步道登山口約3小時步程，並偏離湯公碑步道一帶，搜救隊研判賴男心急尋路，卻走錯方向，可能已翻越鄰近的小出山，在林務局林班地交界山區迷途。賴男未帶裝備、乾糧，在山區迷途3天，警消、林務局南投林管處、民間搜救團隊，正持續在小出山一帶山域加強搜尋中。

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