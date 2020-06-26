連假清境武嶺易壅塞　警現場交通指揮+遠端監控車流「雙管齊下」

▲▼端午連假南投清境、武嶺及合歡山出車潮湧入，警員除現場派員指揮交通，也運用遠端路況監控影像，隨時調派趕往紓導。（圖／仁愛警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

端午連假面對預期車潮，南投縣仁愛警分局嚴陣以待，除清境農場、台14甲線武嶺、合歡山及周邊停車場「易壅塞」路段，駐守警網紓導交通，也運用科技遠端影像監控系統，彈性調派警力適時趕往紓導或排除，造成塞車、回堵路況。

警方呼籲，連續假期到山區旅遊車輛多，警方頂著大太陽揮汗指揮交通，駕駛及路人遵從警方交通紓導指揮，就是給予最大的掌聲及鼓勵；尤其是台14甲線「武嶺」屬困難會車點，車輛請勿插隊或違規占用車道臨停，行前車輛檢查「三油三水」，不要疲勞駕。

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仁愛警分局表示，端午連假上山遊客及返鄉車潮倍增，清境、昆陽、武嶺、合歡山遊客中心（松雪樓）、小風口、天祥雖設有停車場，但恐仍不足以應付連假期間車流使用。

停車場若客滿，煩請用路人切勿因貪圖方便，將車輛隨意停放至紅線及避車道、彎道處，占用車道可能容易導致他人車輛往來通行不便，甚至造成車流回堵及發生擦撞，為確保安全請用路人多加配合留意。

警方提醒，連假4天若需要返鄉往返埔里到花蓮，建議可利用傍晚或清晨行駛，可避開遊客車潮，避免長時間壅塞等待，為利疏運連假期間沿線（埔里往返花蓮）各工務段，將暫停所有施工管制，相關交通主管機關將加強疏運及取締，請用路人務必遵守交通相關規定避免受罰。

公路總局第二區養護工程處表示，端午節連假南投縣境內的仁愛鄉「清境農場」及魚池鄉「日月潭」2大風景區，預估將吸引眾多民眾前往觀光遊憩，為避免因車流量大，飽受塞車之苦，公路局也提供建議遊憩與過夜入住時間，供用路人行前規劃路線參考。

依以往交通統計情資顯示，預估台14甲線清境路段，連假期間每日上午9時至下午3時，易發生車多壅塞情形，用路人如當天往來清境風景區遊憩，建議可提前於早上9點前抵達，以避開車潮；另過夜入住旅宿者，可於下午3時以後進入，以避開塞車時段。

日月潭風景區周邊道路台21線，每日上午10時至下午3時容易發生壅塞狀況，當天往返遊客建議可提前於早上10點前抵達，以避開車潮；過夜入住旅宿者可於下午3時以後，進入日月潭風景區，以避開塞車時段。

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