國中到大學都有一群摯友！他淚嘆「畢業幾個月後全變了」　過來人揭現實面

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

許多人在出社會幾年後，赫然發現交友圈越來越窄，真正聯絡的朋友也少了許多。一名網友發文傾訴心中所苦，表示從國中到大學，都有自認為的一群好友，原本剛畢業時，大家還會互相分享生活趣事，但幾個月後不再熱絡，連「已讀」都成為奢求，他不禁苦惱「該怎麼調適阿？」

網友在PTT緩緩道來，「夜深了睡不著，YouTube自動播放到831的致青春，想到國中、高中、大學都有一群自認為的好友，剛畢業的時候賴群裡也時常講幹話，分享當時的生活，過了幾個月，在裡面發言漸漸的都沒人回，甚至沒已讀，也許是大家社團、系隊、活動或工作開始忙了，但為什麼連一句回覆都沒有。」

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▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO表示，就算自己再怎麼忙碌，看到有人傳訊息，還是會在睡前回覆一下，並解釋「抱歉今天忙比較沒時間回」，因為他知道被已讀的感覺很不好，但那些「好友」似乎不這麼想，「有人說他們不理你，就別熱臉貼冷屁股了，但我就是不想放棄這段友情，我們曾經這麼要好QQ。」

對此，鄉民們十分有感，紛紛回應「不如思考為什麼你會執著這種友誼模式？畢竟大部分人久了都會漸行漸遠」、「這就是人生啊，大部份的人是陪你一段而已」、「我最近也有這個困擾，真的很難過嗚嗚」、「有約才有互動，通訊軟體少用吧」、「正常的，生活圈沒了交集，每個人都有要忙的事」、「這不是很常見的現象嗎？沒那麼常聯絡的，久了就形同陌路」、「我都知道多久了，你現在才知道太慢了吧」。