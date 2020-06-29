美國連3天病例破4萬　 副總統潘斯：年輕人無視防疫距離

▲美國掀起第2波疫情，副總統潘斯（Mike Pence）建議民眾戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

美國爆發第2波新冠肺炎疫情，單日確診數屢創新高，副總統潘斯（Mike Pence）接受《CBS》專訪時指出，年輕人不遵守社交距離的規範是導致疫情增溫的原因之一；更首度表示，民眾無法保持社交距離時，應該配戴口罩。

美國25日至27日單日確診數都超過4萬，26日的新增病例更創下紀錄，突破4萬5300人，其中佛羅里達州、德州和亞歷桑那州疫情特別嚴重。潘斯表示，因為美國檢測量增加，增至每日50萬人次，因此確診數也跟著增加；他也透露，佛州、德州的確診者中，35歲以下的年輕人佔了接近50%。

美國疫情在5月呈現下降趨勢，因此多州政府紛紛解除禁足令等防疫措施，企圖重振低迷已久的經濟，但疫情卻在6月再度回溫，潘斯將原因歸咎於年輕人群聚、無視防疫規定，但也樂觀地表示，需要住院的重症患者比2個月前低很多。

因疫情再起，德州上週已暫緩分階段鬆綁措施，關閉酒吧、限制餐廳開放；佛州下令禁止酒吧提供酒精飲料。潘斯28日在疫情簡報會上表示，若州政府和地方政府提出建議，或是民眾無法保持安全社交距離，出門應配戴口罩，也支持各州暫停解封的決定，以避免疫情再度蔓延。

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