疫苗75%有效也難救美國！3分之1民眾懷疑科學拒施打　傳染病權威不樂觀

▲美國國家過敏與傳染病研究院主任佛奇。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）病例數持續激增，尚未問世的疫苗能否在未來成為解方，傳染病權威佛奇（Anthony Fauci）沒有給出肯定的答案。他認為，疫苗可能有70%至75%效力，但這並不足夠，加上許多美國人不願施打疫苗，便很難達成群體免疫。

CNN報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇表示，新冠肺炎疫苗或許只有70%到75%效力，但這無法產生完整保護作用，許多美國人都說不願接種疫情，也讓美方幾乎不可能達成抑制疫情擴散的群體免疫情形。

政府支持下，三種新冠肺炎疫苗預計將於未來3個月內進行大規模臨床試驗。佛奇說，過去研發出最好的是麻疹疫苗，有97%至98%效力，若新冠肺炎疫苗也能有同樣效果會很好，但他不認為會如此，他能接受70到75%的效力。

CNN上月一份民調結果顯示，三分之一美國受訪者表示，就算疫苗價格便宜也普遍，也不願施打疫苗來對抗新冠肺炎。佛奇接受採訪時指出，一些民眾普遍存在反科學、反權威、反疫苗的情緒，這類人口的比例很高。

考量到「反疫苗」情緒高漲，佛奇表示政府還有許多工作要完成，來教育民眾有關疫苗的真相，「這並不容易」、「任何覺得這很輕鬆的，都沒有面對現實，這將非常困難」。

佛奇也給出他對各州抗疫舉措的評分，有些州僅拿到C級，有些則是A+級，就像他認為紐約就做得很好。他說，有些州急著想要解封，有些倉促，也有些是領袖表現不錯，但民眾不願遵從規範。

佛奇觀察到有些州的民眾不戴口罩聚集。他能理解這些人，特別是年輕人在封鎖數個月後想要聚會，但他警告，若有一人遭感染，便可能傳染給他人，接著病毒便不斷擴散。

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