　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼快遞,包裹,外送,取貨。（圖／CFP）

▲陸專家建議收完包裹、餐點後務必洗手。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

北京一名外賣平台的外送員日前傳出確診新冠肺炎，由於他每天平均有50筆外送訂單，接觸的人員與範圍可以說非常廣泛，讓外界擔憂與外送員、快遞員接觸是否會染疫？中國疾病預防控制中心研究員王麗萍指出，短時間接觸快遞被感染的幾率很低，建議採取減少接觸的方式降低傳播風險。

北京27日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，王麗萍在記者會上針對此問題作出回應。她提到，新冠病毒主要通過「直接接觸」感染者的飛沫傳播，或者接觸感染者污染的物體，在密閉環境中長時間暴露於高濃度的氣溶膠，也有可能存在氣溶膠感染傳播可能。

▲▼北京疫情,計程車,社區,核酸檢測,百貨,端午節。（圖／記者任以芳攝）

▲北京嚴防疫情擴散。（圖／記者任以芳攝）

因此，現在團隊認為，短時間的接觸快遞被感染的幾率很低。她建議，盡量採用智能的方式減少接觸，降低傳播的風險。首先，如果是在家接受快遞，要佩戴好口罩，妥善處理外包裝，及時洗手。

第二，若是在社區門口接受快遞，那麼出門前務必佩戴口罩，避免人員聚集，妥善處理快遞外包裝，且及時洗手。第三，若條件許可，所在地有快遞物品投件箱，取貨時也要佩戴口罩，妥善處理包裹外包裝後，及時洗手。

據北京市朝陽區疾控機構流調顯示，這名外送員現年47歲，住在朝陽區小紅門（地區）鄉紅寺村，在6月1日至17日期間，每天都通過「餓了麼」平台接單送餐，其送餐的範圍涵蓋方圓50平方公里。

 
ET快訊
台南女童雙腳燙傷潰爛！繼父認了施暴：因為不乖才潑她熱水
報復性價格！她楓港買1串烤魷魚「結帳才知200元」氣炸　行家
快訊／陽明山嚴重車禍！公車與遊覽車擦撞　12人輕重傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸國家統計局：5月工業企業利潤增速由負轉正

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

90座全經濟艙　陸製ARJ21客機正式交付三大主流航空

解放軍軍機頻擾台　央視：警告民進黨「玩火必淪炮灰、徹底毀滅！」

常被同事欺負！他簡訊交代後事...「石板綁腰間」絕望跳河了

香港電台首次未獲港府邀請　七一升旗暨慶祝活動改由TVB製作

從來沒投過反對票！陸全國人大「活化石」申紀蘭逝世

陸官媒諷「香港自治法案」是一張爛牌　搞不跨中國

「港版國安法」條文最快今日通過！　陸官媒暗示設「追溯期」刑罰

陸26省陷洪災　水利部再發暴雨警告：13條河流超警洪水

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

陸國家統計局：5月工業企業利潤增速由負轉正

與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

90座全經濟艙　陸製ARJ21客機正式交付三大主流航空

解放軍軍機頻擾台　央視：警告民進黨「玩火必淪炮灰、徹底毀滅！」

常被同事欺負！他簡訊交代後事...「石板綁腰間」絕望跳河了

香港電台首次未獲港府邀請　七一升旗暨慶祝活動改由TVB製作

從來沒投過反對票！陸全國人大「活化石」申紀蘭逝世

陸官媒諷「香港自治法案」是一張爛牌　搞不跨中國

「港版國安法」條文最快今日通過！　陸官媒暗示設「追溯期」刑罰

陸26省陷洪災　水利部再發暴雨警告：13條河流超警洪水

快訊／台南女童雙腳發黑潰爛！　繼父認了：因為不乖，才潑她熱水

注意！高雄駕駛亂丟口罩被拍到挨罰3600　檢舉人賺720元

愛爾蘭三黨組聯合政府　共和黨黨魁出任總理至2022年

環保署獎勵改善空污、又同意中火重啟燃煤　中市府：能源政策矛盾

韓職／吳昇桓球威漸回歸飆速151　三星獅教頭提出關鍵

拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

中職／米蘭達大戰羅力　運彩看好兄弟繼續贏

丁國琳賣海鮮亂喊價…5分鐘慘賠7位數！　林佑星冒冷汗「敬老尊賢」：她開心就好

中職／王溢正對決達尼爾　運彩看好樂天勝統一

環保鬥士批「台電夏天喊缺電」是假消息！喊話蔡英文下令國家安全調查

大陸熱門新聞

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

名校女大生瘋狂勾人夫！露骨對話曝

聽話水滴了就倒　陸大型新毒品案

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

從來沒投過反對票！陸全國人大「活化石」申紀蘭逝世

陸26省陷洪災 水利部再發暴雨警告：13條河流超警洪水

14歲女孩「光喝水就飽」　崩潰求救！

12歲妹街頭遭4男暴揍！惡劣影片瘋傳

連吃5年外賣　13歲妹胖到130kg

瑞幸將被退市　開盤40分鐘熔斷6次

被同事欺負！他「石板綁腰」跳河了

約好一起死！2名國中女結伴跳樓身亡

女孩溺水「7同學詭譎搶跳水救人」變8具浮屍

北京「所有社區」封閉式管理！

更多熱門

相關新聞

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

南部大學日籍女學生返國被驗出新冠肺炎，感染源指向台灣，使台灣防護網出現疑慮，普篩的話題又再度出現。對此，腎臟科名醫江守山表示，台灣的檢測過分保守，這次日本學生確診大大傷害台灣防疫中心的信用，而台灣有能力篩檢卻不做，實在很可惜。

英超／利物浦警告仍在疫情期要球迷冷靜

英超／利物浦警告仍在疫情期要球迷冷靜

「全台民眾防疫心態鬆懈到極點」　醫：真的很可怕！

「全台民眾防疫心態鬆懈到極點」　醫：真的很可怕！

3種情況主席能中止大聯盟賽季

3種情況主席能中止大聯盟賽季

遊騎兵爆發集體感染

遊騎兵爆發集體感染

關鍵字：

新冠肺炎新冠疫情外送快遞餓了嘛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

即／八里男右胸中刀當街亡

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

快來對！「身分證中2碼」免費住飯店

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面