與外送員、快遞員接觸恐染疫？　陸疾控專家提關鍵SOP

▲陸專家建議收完包裹、餐點後務必洗手。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

北京一名外賣平台的外送員日前傳出確診新冠肺炎，由於他每天平均有50筆外送訂單，接觸的人員與範圍可以說非常廣泛，讓外界擔憂與外送員、快遞員接觸是否會染疫？中國疾病預防控制中心研究員王麗萍指出，短時間接觸快遞被感染的幾率很低，建議採取減少接觸的方式降低傳播風險。

北京27日舉行新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，王麗萍在記者會上針對此問題作出回應。她提到，新冠病毒主要通過「直接接觸」感染者的飛沫傳播，或者接觸感染者污染的物體，在密閉環境中長時間暴露於高濃度的氣溶膠，也有可能存在氣溶膠感染傳播可能。

▲北京嚴防疫情擴散。（圖／記者任以芳攝）

因此，現在團隊認為，短時間的接觸快遞被感染的幾率很低。她建議，盡量採用智能的方式減少接觸，降低傳播的風險。首先，如果是在家接受快遞，要佩戴好口罩，妥善處理外包裝，及時洗手。

第二，若是在社區門口接受快遞，那麼出門前務必佩戴口罩，避免人員聚集，妥善處理快遞外包裝，且及時洗手。第三，若條件許可，所在地有快遞物品投件箱，取貨時也要佩戴口罩，妥善處理包裹外包裝後，及時洗手。

據北京市朝陽區疾控機構流調顯示，這名外送員現年47歲，住在朝陽區小紅門（地區）鄉紅寺村，在6月1日至17日期間，每天都通過「餓了麼」平台接單送餐，其送餐的範圍涵蓋方圓50平方公里。