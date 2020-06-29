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外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大：我們真的傻住了！

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外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大：我們真的傻住了！（圖／東森新聞）

▲吳小姐說，本來要吃茶餐廳的大餐，結果變成煮泡麵給小孩吃。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名吳小姐向外送平台訂餐，她表示，晚間6時29分訂830元的餐點，預估外送時間50分鐘，卻到9時才送來，且8時多打去餐廳詢問餐點是出什麼狀況嗎，結果對方回應「做好很久了，沒有外送員來拿啊。」她向客服反映，卻得到系統出問題的回覆，並隨信附上30元折價券，讓她更火大。對此，行政院消保處和衛福部食藥署表示，外送平台未明訂交期，恐已違反消保法和民法。

「真的很扯欸，等這一袋等了兩個半小時，本來訂晚餐，結果居然變成在吃宵夜。」吳小姐向《東森新聞》投訴，她當時預估大約晚間7時半收到餐點，沒想到到了8時12分，外送平台系統顯示預估時間還要40分。

請繼續往下閱讀...

吳小姐說，她打去餐廳詢問，對方卻說「餐早就送好了，沒有外送員來拿啊」，讓她聽了超傻眼，「我覺得這有一種被耍的感覺欸，我們真的傻住了，所以我們應該要去找誰來，把我們的餐點送來嗎？」

▼蔡小姐認為自己被耍了。（圖／東森新聞）

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大：我們真的傻住了！（圖／東森新聞）

吳小姐表示，本來要吃茶餐廳的大餐欸，結果變成煮泡麵給小孩吃，且因是信用卡付費已被扣款，「我們不能取消這個單，我們就只能夠等。」而她向客服反映，對方稱是系統出問題，但只提供30元折價券補償，讓她完全無法接受。

實際詢問其他外送員，他們表示也相當無奈，只能被動等系統跳出訂單按接收而已，卻常變成出氣筒。該外送員說，「我在附近等了那麼久也沒有單，然後店家又說怎麼一直沒有人來。有些客人又會跟我說，你們怎麼一個小時都還沒有送來，可是系統就不派給我，我也沒辦法。」

其實訂單送出後，一開始預估外送時間，常會一直被更改，消費者越等越久的逾時事件層出不窮。行政院消保處和衛福部食藥署表示，外送平台未明訂交期，恐已違反消保法和民法，要求限期改正，並負擔賠償責任，不得轉嫁給消費者。

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