藍營佔立院「賴品妤被狂TAG」！本人深夜回應　傳授3招：進可攻退可守

▲國民黨團佔領立法院，賴品妤教3招。（合成圖／國民黨團提供、記者林敬旻攝）



記者柯振中／綜合報導

國民黨不滿監察院人事名單，28日發動突襲，下午佔領立法院，闖入議場噴漆、破壞公物，讓外界戲稱「模仿318學運」，立委賴品妤也因此不斷被TAG。對此，賴品妤晚間終於出面，對國民黨團成員「技術指導」，指出多處「好睡地點」，「我到現在路過都有躺下的衝動。」

賴品妤當年曾參與318學運，如今則是新北市第十二選區的立委。由於曾有過攻佔立法院的經驗，國民黨團進入議場後，就有不少網友出面TAG賴品妤，希望能來點「技術指導」。

▼賴品妤曾參與318學運，國民黨團佔領立院後被狂TAG。（資料照／記者李毓康攝）



由於網友太多，賴品妤只能在臉書發文求饒，希望大家別再TAG她，要求技術指導。不過，到了深夜9點多，賴品妤突然轉變風向，在臉書上教起「睡覺教戰守則」，還點名「進可攻、退可守」的藏身好地點。

賴品妤在臉書上說明，以舒適程度來看，行政官員座席底下的空間最好睡，走道則是可以躺平，若想要獨處，還可以選擇窩到桌子底下，進可攻、退可守，就連現在路過，還是有躺下的衝動。

至於如何解決沐浴的問題？賴品妤則指出，「不要問！你會怕！」眾多網友看完逗趣的回應，紛紛在下面留言，「假裝有洗就可以了」、「不洗澡就沒有洗澡的問題」、「不是跟你平常一樣嗎？就不洗啊」、「你明明都不洗澡的，這個大家都知道吧？」

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▼賴品妤逗趣回應，讓網友紛紛笑歪。（資料照／記者李毓康攝）

