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「黑鑽卡會員」可辦900萬醫療帳戶！康健人壽宣布：與Costco合作　推熟齡健康險商品

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▲康健人壽「銀領好健康定期健康保險」提供Costco黑鑽卡熟齡會員最有價值的醫療保障。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽「銀領好健康定期健康保險」提供Costco黑鑽卡熟齡會員最有價值的醫療保障。（圖／康健人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

隨著國人平均餘命增長，養生保健風氣興盛，年齡介於50至60歲的「退休前準備期」族群逐漸形成「橘色世代」，活出如秋天橘色陽光般的燦亮人生。康健人壽宣布，將與Costco合作，打造出專屬Costco黑鑽卡會員的醫療保險商品，讓民眾用親民的保費轉嫁高額醫療費用的風險。

根據衛生福利部統計，65歲以上族群的醫療費用為年輕人的5倍、中壯年的2.3倍之多；另據康健人壽2019年發布「360°康健指數調查」也指出，高達62%的台灣受訪者沒有把握可妥善因應邁入高齡所增加的醫療費用，由此可見，「橘色世代」若想打造燦爛人生下半場，在維持健康之餘，提前規劃足夠的醫療保障將是首要之務。

針對「橘色世代」的醫療保障缺口與潛在的高額醫療支出，康健人壽將於7月1日針對Costco黑鑽卡會員推出「銀領好健康定期健康保險」商品，凡Costco黑鑽卡會員從50至80歲都可投保，住院日額每日最高給付9000元，打造最高達900萬元的醫療帳戶，還有常見的「4大醫材」補助，如人工水晶體、人工髖關節、人工膝關節、心臟血管支架等。

康健人壽總經理暨執行長邵駿崴（Tim Shields）表示，Costco各項日常用品與服務深受國人青睞，尤其在眼睛、關節保養等保健商品與醫療器材更廣受國人歡迎，「康健人壽長期關注台灣高齡社會下的保障缺口，透過Costco顧客圖像，深刻了解現今新熟齡族群重視保養，提前為退休生活規劃無後顧之憂的保障需求。」

邵駿崴說，針對Costco會員熟齡醫療保險商品特殊需求，推出Costco黑鑽卡會員健康保險，用親民的保費，為辛苦打拚的「橘色世代」轉嫁高額醫療費用的風險，構築經濟、健康完善的樂活人生。

▲康健人壽將於7月1日與Costco合作，針對Costco黑鑽卡會員推出「康健人壽銀領好健康定期健康保險」，Costco黑鑽卡會員從50至80歲都可投保。（圖／康健人壽提供）

▲康健人壽將於7月1日與Costco合作，針對Costco黑鑽卡會員推出「康健人壽銀領好健康定期健康保險」，Costco黑鑽卡會員從50至80歲都可投保。（圖／康健人壽提供）

根據該保單內容，主要特色是針對熟齡者專屬保障，首年即享完整給付，針對50歲以上消費者設計的醫療保障，投保年齡最高可至80歲，為市面上罕見的高齡族群醫療保障商品，透過電話即可投保，適合缺乏醫療保障或想增加保障的熟齡族。

其次，該保單的保費親民，定期險「低保費、高保障」的特性，打造出高額醫療帳戶，累計給付金額最高達保險金額的3000倍。以50歲女性、保險金額1000元、保障20年期為例，年繳保費8600元，平均每天不到24元，累計給付金額可達到300萬元。

另外，在4大常用醫材補助方面，也針對高齡者較常使用的人工水晶體、人工髖關節、人工膝關節與心臟血管支架植入或置換手術，除了給付定額手術保險金外，對4大自費特定醫材，額外提供保險金額20倍的醫材購置補助保險金，減輕自費醫療的負擔。

最後在身故保障方面，最高退還100%所繳保險費總和。康健人壽表示，相關保障內容資訊皆可至Costco通路（賣場黑鑽卡DM、黑鑽卡會員手冊、黑鑽卡優惠券）獲取。

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