好市多冰塊區被掃光！他見識「報復性消費」太猛烈　台中人：這是日常

▲汐止店2台製冰機全空。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

端午連假不只出現報復性旅遊，連大賣場也發生「報復性消費」！一名網友連假第2天去逛好市多，眾多購物人潮已經不意外，想不到結帳後才真正見識到全民消費威力，原本總是補滿的自助冰塊區，連假竟然出現一掃而空的景象，製冰速度根本趕不上大家裝冰塊的速度。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，他連假第2天到好市多汐止店購物，離開時要到自助冰塊區裝一些冰塊，替購買的生鮮食品保冷，想不到第一台製冰機呈現全空狀態，第二台也是只有1、2顆細小碎冰，「連汽水機的冰塊都被搜括（刮）一空」，讓他真正見識到台灣人的報復性消費有多猛烈。

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不過，台中網友指出，其實每個假日好市多的製冰機都會呈現全空狀態，並非只有連假才會這樣，加上這幾天天氣熱，需要比較多冰塊來保冷，所以製冰機全空完全不意外，「這在台中好市多是日常，我之前還排在空空如也的製冰機前面，等冰塊掉落，立馬挖起來，台中店有四台製冰機」、「這件事，台中店每個周末都在上演，有時候連平日都會，我好痛苦啊」、「天氣太熱了，冰塊不夠用是正常的，冷藏、冷凍食品不多弄點冰塊保冷，都有可能變質。」

其他地區網友也回應，好市多冰塊生產速度常常趕不上顧客挖取速度，連假人比較多，許多分店的冰塊都被挖光，「我星期二高雄中華也是空的，這不能吃的呀，這是生水」、「很正常啊，昨天去嘉義店連一顆冰都沒有，台中店更常是冰塊空空」、「今天下午北投店也是兩台製冰機都是空的」。

▼網友說其實冰塊全空已是常態。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

