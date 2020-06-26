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快訊／「大雷雨彈」再轟1小時！台北市豪雨升級夜襲　17縣市警報　

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲嘉義大雷雨持續1小時。（圖／中央氣象局）

記者許力方／綜合報導

「今天北部的對流很猛！」台北市26日下午雷聲轟隆隆，突然降下「暴雨」，不少民眾拍下雨瀑的奇景，連中央氣象局代理局長鄭明典也驚嘆，低層乾、離散的積雨雲發展，就容易見到清楚的雨瀑。氣象局晚間6時持續針對全台17縣市發布大雨特報，其中台北市已經出現局部豪雨，嘉義有大雷雨持續灌1小時。

氣象局26日傍晚6時3分針對嘉義市、嘉義縣發布「大雷雨即時訊息」，持續時間至晚間7時10分，提醒民眾慎防劇烈降雨、雷擊、溪河水暴漲，低窪地區防淹水。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼大雷雨襲北部！網友拍下驚人「雨瀑」。（圖／網友郭國楨授權提供）

▲對流雲系發展旺盛，台北出現「雨瀑」。（圖／中央氣象局、網友郭國楨授權提供）

此外，台北市26日已有局部豪雨發生，受對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，入夜後嘉義縣、嘉義市有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、大台北、宜蘭、臺中、南投、南高屏地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，已針對17縣市持續發布大雨特報，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局預報，27日仍受太平洋高壓影響，風場則轉為偏南風，因此南部及花東地區清晨至上午有局部短暫陣雨；各地上午仍為多雲到晴、穩定炎熱的天氣，午後各地山區以及中部以北、東北部地區仍可能有熱對流發展，造成午後雷雨。

氣溫方面，各地高溫仍普遍在34度以上，其中大台北地區、基隆、花蓮縱谷及西半部近山區氣溫更高，仍可能達36度以上。

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▼氣象局預估27日各地山區、中部以北、東北部仍有午後雷雨發生機率。

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

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