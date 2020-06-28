李乙呈開槍襲警　獄中啟蒙老師周良敦：莫以書法追求名利

▲國寶級書法家周良敦長年在監獄開書法班，教過無數更生人學生。（圖／取自周良敦臉書）

記者李忠憲／台中報導

知名更生人書法家李乙呈，28日凌晨在彰化持槍打傷台中2員警遭攻堅逮人，其啟蒙老師國寶級書法家周良敦證實確實有教過他，但之後鮮少互動。周良敦也提醒，更生人切勿將書法當追求名利工具，將它當作興趣、生活一部分，藉此提升人品、人格就好，以免追求不到名利，反走回頭路，再毀人生。

台中第二警分局偵查隊調查男子李乙呈涉嫌恐嚇案件，今天凌晨前往李男住處蒐證時，遭李男發現，持槍喇扯中襲警逃逸，造成1人左肩中彈，另1人手腕擦挫傷，經送醫治療無生命危險。警方隨即出動特勤荷槍實彈，攻堅逮捕李男，帶回偵辦。

李男遭起底竟是知名更生人書法家李乙呈，更師呈國寶級書法家周良敦。記者第一時間向周良敦老師求證，但老師對此名字十分陌生，經確認後發現李乙呈曾經改名，原名李家增，確實讓周老師教過。

▲開槍襲警的李乙呈是知名更生人書法家，師呈國寶大師周良敦。（圖／取自臉書）

周良敦回憶說，他當年是在台中監獄書法班教過李家增，印象中他表現不錯，在行草上頗有天分。約在10年後，李家增曾來台中找過他，告知他在南投有開工作室，寫書法、作畫、並幫人裱框，希望老師有機會可以介紹客人。他當時有答應，之後就鮮少聯繫。

周良敦說，書法可以改變人生，因為監獄屬特殊環境，也教過許多學生。他都告訴學生說，即使出獄了，過好自己的人生就好，不用特地來找老師，所以很少跟監獄書法班學生互動。

得知李乙呈犯下持槍襲警重罪，他也叮嚀，學習書法可以當作興趣，成為生活的一部分，可以藉此提升人品與人格。但切勿將書法當成追求名利的工具，一但追求不到，可能會讓自己再走回頭路，更生人生因此毀掉根本不值得。

據了解，國寶書法大師周良敦長年在監獄開書法班，教倒無數學生。除了好小子顏正國，藝人小潘潘丈夫也是台灣寶島時代村董事長江欽良外，「中部黑道殺手」、最後一位十大槍擊要犯藍元昌也是他的學生。

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