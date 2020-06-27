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中火發電近滿載「全國發電量最大」　中市副市長再率員稽查

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▲▼副市長黃國榮率員前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

▲副市長黃國榮環保局副局長陳宏益前往中火稽查，結束後說明。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中發電廠（中火）重啟2號機投煤發電，26日遭台中市政府祭重罰，最高將罰2000萬，並依《空污法》將負責人函送法辦。市府又發現，中火發電量竟又增加，成為全國發電量最大的地方。台中市副市長黃國榮27日，率環保局副局長陳宏益等人前往稽查蒐證。黃國榮表示，市府將依法嚴辦，顯示台中市府執行法令，以及維護中部人健康決心。

中市副市長黃國榮表示，原本中火10部機組的裝置容量僅占全國的11.4%，但依據昨日下午台電公司的發電資訊顯示，中火負擔了全國12.6%的發電量，尤其，昨日是連續假日，整體用電量應較平日少，但中火的發電量卻增加，成為全國發電量最大的地方。

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▲▼副市長黃國榮率員前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

▲▼中市府發現中火成全國發電量最大，再前往稽查。（圖／台中市政府提供）

▲▼副市長黃國榮率員前往中火稽查。（圖／台中市政府提供）

他說到，中火2號機在沒有操作許可證的情況下，25日重新投入發電，環保局副局長陳宏益當日隨即帶隊稽查，當時每小時投煤量25公噸、淨發電量約為裝置容量的10%，但今日查核發現，每小時投煤量已提高到230公噸、淨發電量也超過裝置容量的95%、接近滿載。

黃國榮認為，中火2號及3號機組早在今年1月份即被台中市政府廢止許可，雖然環保署撤銷此行政處分，但未報行政院同意即逕行撤銷，行政程序不完備，表示市府廢止許可的行政處分仍有效，因此中火將2號機組重新投入發電是違法的，市府已蒐集完備證據，將依據空污法63條規定裁罰，累積25日及今日發現數據，最高可罰2000萬元罰鍰；另由於台電不遵行停工命令，公然違法，市府將於下週完備行政程序後，依據空污法56條規定，將負責人函送法辦，顯示市府執法及維護中部人健康的決心。

台中市政府表示，台電24日宣布將啟動台中火力發電廠2號機組，環保局當晚第一時間前往稽查，發現中火2號機以柴油燃燒點火預熱，尚未燒煤發電，考量其違規情節，僅處分200萬元並命停止操作，並於25日下午1時許送裁處書至中火簽收。

台中市政府說明，依空污法第56條規定，不遵行停工命令將移送負責人，負責人指實質上執行董事業務或實質控制公司之人事、財務或業務經營之人，市府將儘速釐清本次下令違法開機使用的負責人為何人，最快於下週召開相關程序，進行行政流程後確定，並將相關事證函請地檢署偵辦。

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