佛洛伊德夢想開更生人餐廳　女友淚憶當年…「我愛妳」成最後纏綿情話

▲非裔男子佛洛伊德女友蘿絲（Courteney Ross，右2）說，佛洛伊德喪命前一日，和她說的最後一句話，就是「我愛妳」（I love you）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

非裔男子佛洛伊德追悼會4日舉行，他的44歲女友蘿絲（Courteney Ross）忍不住落淚痛哭。她5日向媒體透露，佛洛伊德生前的夢想，就是開一間名為「更生人廚房」（Convict Kitchen）的餐廳，聘用曾經在牢獄服刑的更生人，讓他們的人生能有第2次機會。

綜合每日郵報等外媒報導，佛洛伊德2007年被控進入一名婦女家中，持槍抵在對方腹部，並於認罪後在德州服刑5年，隨後自休士頓來到明尼蘇達州明尼阿波利斯市（Minneapolis）重新開始生活。蘿絲坦言，佛洛伊德在出獄後改過自新，受到名為「轉捩點」（Turning Point）組織的幫忙，成功重返社會，工作一份接著一份，並在這樣的生活之中得到平靜。

▲洛杉磯佛洛伊德追悼儀式外頭，擺著鮮花與標語。（圖／路透）

「佛洛伊德的夢想是開一間自己的餐廳，甚至早就已經取好名字，叫做『更生人廚房』」，身為當地咖啡廳經理的蘿絲說，2人早就開始討論餐廳的菜單，「他想在自己的餐廳裡面，提供當時服刑期間會做的東西，把能在監獄販賣部買到的食物，變成一道好吃的餐點。」

蘿絲含著淚水透露，2人當初是在明尼阿波利斯市救世軍收容所相遇，當時的佛洛伊德擔任保全人員，而她則是前去探望當時無家可歸的男友，最終在一起，迄今相愛3年左右。憶起男友之死，她難過地說，在他喪命前一日和她說的最後一句話，就是「我愛妳」（I love you），「他真的改過自新，才剛開始為自己創業這條路做些什麼，但這一切現在全都沒了。」

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