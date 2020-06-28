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台中科丁學堂揭牌　盧秀燕：同步提高學童科技力、道德文化

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▲盧秀燕出席科丁學堂揭牌，期許不但推動學童科技力，也要教導道德文化。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席科丁學堂揭牌，期許不但推動學童科技力，也要教導道德文化。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

社團法人科丁聯盟協會28日在台中市設立「科丁學堂」，以非營利方式營造學童學習程式語言的環境，市長盧秀燕出席祝賀，感謝協會與台中市學校合作成立校內程式教育社團，未來市府會持續推廣程式語言教育，不但提高學子的科技能力，也要教導道德文化，讓學子走向正道，這就是台中市科丁教育最不同的地方。

▲盧秀燕出席科丁學堂揭牌，期許不但推動學童科技力，也要教導道德文化。（圖／台中市政府提供）

「給孩子魚吃，不如教他釣魚！」盧秀燕表示，讓國民有科技能力，就要從小扎根、學會程式語言能力，109學年度台中市有14所學校全年級加入科丁小學計畫，未來會持續推廣資訊教育，她很高興科丁聯盟協會與太平區崇正寶宮結合，不但讓孩子擁有科技能力，也要教導他們道德文化。

科丁聯盟協會理事長劉文堂說，學習程式語言和學習語言一樣，都需要不斷練習，為了提供愛好科丁的學童課餘時間有大量練習，並與同學互相切磋的場所，科丁聯盟協會今年在高雄及台中設立「科丁學堂」，給孩子一個雲端的未來，也給學童學習進階程式語言的機會。

教育局表示，台中市自2017年起推動資訊教育市本課程計畫，透過行動學習、maker夢想行動教室專車巡迴、中小學資訊網路應用競賽等，發展學生資訊教育軟實力，另外每年也辦理全市性資訊網路應用競賽，其中SCRATCH競賽項目包含程式設計組及動畫設計組，讓學生利用積木式程式語言，完成遊戲設計及動畫製作，提升學生的運算思維能力。

出席科丁學堂揭牌暨分會長交接儀式者，包括盧秀燕、教育局長楊振昇、科丁聯盟協會理事長劉文堂、新任分會長也是市議員羅廷瑋、市議員賴義鍠、沈佑蓮等人到場。

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