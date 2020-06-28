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逛九份老街遇小朋友喊「選總統」　侯友宜笑回：我是新北市長

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▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

端午連假最後一天，新北市長侯友宜28日上午視察九份商圈，有趣的是，侯友宜一一與市民、攤商握手寒暄，人氣相當旺，還有小朋友突喊「選總統」，對此，侯友宜表示謝謝大家關心，強調自己是新北市市長，做好市政才是最大目的，「我會好好把市長角色扮演好，每個人的祝福我都會努力把市政做到位。」

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌16日也為振興國旅造訪九份老街，當時侯友宜表示看報紙才知道他們來，媒體詢問侯友宜，今天視察的人氣不輸給蔡、蘇，侯友宜笑說，「 不管蔡總統、院長或是我來，我們都希望帶來更多買氣 讓昔日榮景再度回來，九份和新北其他各地商圈都還要努力。」

被問到下週會不會替高雄市長補選參選人李眉蓁輔選，侯友宜受訪時表示，下禮拜還在總質詢中，一切以市政優先，「但我不會忘了我是黨員身份，只要我有空、在市政之餘，一定會全力輔選，也希望有機會再度為高雄市民服務。」

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