陳其邁白皙長腿成焦點！網一看嗨翻：腳趾也好看…本人無奈回應了

▲陳其邁的雙腿意外成為焦點。（圖／翻攝陳其邁臉書）



記者柯振中／綜合報導

高雄市長補選在即，民進黨參選人陳其邁趁著連假在高雄趴趴走，不但到楠梓關心基礎工程，又到美濃玩漂漂河，意外引發關注。不少人看見陳其邁坐在泳圈上的照片，發現陳其邁的腿「又長又白」，紛紛誇獎「好美的一雙腿」。對此，陳其邁也回應了。

陳其邁26日、27日行程滿檔，不但前往高雄美濃，穿著青蛙裝下水採野蓮，更體驗了獅山社區上河壩的漂漂河遊戲，與當地民眾打成一片，還到橋頭區關心滯洪池進度，希望能盡速解決淹水問題。

▼陳其邁連假勤跑基層，為選戰加足馬力。（圖／記者洪靖宜翻攝）



此外，陳其邁還到梓官的蚵仔寮漁市場叫賣，認真的模樣被群眾拍下。儘管被柯文哲批評是「上次被淘汰的」，並非台灣人民心中理想的人選，陳其邁仍坦然回應，失敗了就要記起教訓，再次爬起來，讓高雄變好，就是他努力的目標。

值得一提的是，陳其邁走訪的過程中，意外露出了白皙的雙腿，讓不少網友惡搞回應，「傳說中的＂美白小腿＂原來是邁邁的啊」、「這是傳說中又白又細的小腿嗎」、「腳趾也好好看」、「這雙白皙的美人腿～。」

對此，陳其邁無奈回應，他身體許多部位都曾被關注，有網友注意過他的手、腹部，現在變成注意腿，但希望大家的重點能擺在政見上，誰能對高雄最好，「大家還是要注意說，候選人的政見。」

►夏日、冷氣房皮膚不再乾巴巴啦～

▼陳其邁雙腿成焦點，本人無奈回應。（圖／記者洪正達翻攝）

