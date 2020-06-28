　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北加碼振興優惠！　侯友宜：30日公布送大禮、抽大獎方案「包君滿意」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼新北市長侯友宜。（圖／記者楊蕓攝）

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

端午連假最後一天，新北市長侯友宜28日上午走訪九份商圈，針對三倍券即將上路，台北市已推出加碼優惠，侯友宜表示，新北30日將會完整公布送大禮、抽大獎等振興優惠方案，鼓勵大家到新北消費，「讓大家包君滿意」。

侯友宜表示，這段時間受到疫情影響，沒有國外觀光客，端午連續假期是解封後第一個大假日，九份商圈的買氣有回升到以往最鼎盛時期的六、七成左右，還有很多商圈都希望買氣回來，因此還要再加把勁。

面對三倍券即將上路，台北市陸續推出加碼優惠，侯友宜說，市政府推出「新北振興168方案」，串連商家祭出各式優惠，不斷透過實體行銷、折扣優惠、套裝旅行，讓所有願意到新北消費的人，能夠更實惠的消費。除此之外，6月30日還會正式推出一系列，送大禮、抽大獎的促銷活動，力拚帶動買氣。

被問到自己的三倍券要怎麼用，侯友宜表示「一定會留在新北」，且還會帶著家人一起在新北使用，不管住飯店也好，或是買實用用品，他也鼓勵公務體系，盡量促進在地消費，他會帶頭一起來做。

其他人也看了這些...

連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制
國民黨兩岸新論述　蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉
傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘　朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了
國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？　黃士修：華獨是手段不是目的
國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」　江啟臣動怒：我們是正藍

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
台南女童雙腳燙傷潰爛！繼父認了施暴：因為不乖才潑她熱水
報復性價格！她楓港買1串烤魷魚「結帳才知200元」氣炸　行家
快訊／陽明山嚴重車禍！公車與遊覽車擦撞　12人輕重傷
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

環保署獎勵改善空污、又同意中火重啟燃煤　中市府：能源政策矛盾

蔡英文力挺陳其邁「改變有目共睹」　喊話高雄人：一起當後盾！

陳其邁補選國家隊「隊長」出手了！蔡英文：高雄鄉親當他的後盾

「華航、護照正名是全民共識！」徐永明：這個也要改

台灣未列歐盟解禁名單　他曝光「決策內幕」：不用太焦慮…沒有一定要遵守

蔡壁如接任吳益政競選總幹事：立委職責不因補選中斷

新北加碼振興優惠！　侯友宜：30日公布送大禮、抽大獎方案「包君滿意」

李眉蓁喊爭取亞運搞烏龍　吳益政：小錯誤應該被包容

挨酸「被柯文哲搶版面」　吳益政：現在當然他較紅　過幾天誰知道

槓上韓粉！詹江村怒回「連署罷免我」　一階通過請前300人吃雞排

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

注意！台灣減肥地雷小吃Top5 營養師教你正確爽吃又不發胖

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

許崑源告別式！韓國瑜介紹生平　江啟臣「國民黨黨旗覆棺」行禮

《少年之名》「玫瑰少年」C位沒被點到..結局反轉爆哭　凡宇SOLO導師們起立鼓掌「卻是最後舞台」

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

環保署獎勵改善空污、又同意中火重啟燃煤　中市府：能源政策矛盾

蔡英文力挺陳其邁「改變有目共睹」　喊話高雄人：一起當後盾！

陳其邁補選國家隊「隊長」出手了！蔡英文：高雄鄉親當他的後盾

「華航、護照正名是全民共識！」徐永明：這個也要改

台灣未列歐盟解禁名單　他曝光「決策內幕」：不用太焦慮…沒有一定要遵守

蔡壁如接任吳益政競選總幹事：立委職責不因補選中斷

新北加碼振興優惠！　侯友宜：30日公布送大禮、抽大獎方案「包君滿意」

李眉蓁喊爭取亞運搞烏龍　吳益政：小錯誤應該被包容

挨酸「被柯文哲搶版面」　吳益政：現在當然他較紅　過幾天誰知道

槓上韓粉！詹江村怒回「連署罷免我」　一階通過請前300人吃雞排

快訊／台南女童雙腳發黑潰爛！　繼父認了：因為不乖，才潑她熱水

注意！高雄駕駛亂丟口罩被拍到挨罰3600　檢舉人賺720元

愛爾蘭三黨組聯合政府　共和黨黨魁出任總理至2022年

環保署獎勵改善空污、又同意中火重啟燃煤　中市府：能源政策矛盾

韓職／吳昇桓球威漸回歸飆速151　三星獅教頭提出關鍵

拜登口誤稱美1.2億人死於新冠肺炎　川普推特諷：神智不清

中職／米蘭達大戰羅力　運彩看好兄弟繼續贏

丁國琳賣海鮮亂喊價…5分鐘慘賠7位數！　林佑星冒冷汗「敬老尊賢」：她開心就好

中職／王溢正對決達尼爾　運彩看好樂天勝統一

環保鬥士批「台電夏天喊缺電」是假消息！喊話蔡英文下令國家安全調查

政治熱門新聞

國5凌晨紫爆時速10　林佳龍提解方

高雄市議員稱屈原是「楚國人不是中國人」慘遭出征

北市1月至5月「近1.9萬人出走」

陳其邁白皙長腿成焦點！本人無奈回應

陳其邁「雪白細腿」被讚：像少女！

詹江村怒嗆韓粉「連署罷免我」　一階通過請吃雞排

陳玉珍套變性濾鏡　網狂讚：Man爆！

2020國慶焰火在台南！5地點比拚「漁光島」靠這點勝出

精算補選／柯P推吳益政拉藍營　蔡壁如遷戶籍固基層

藍營大咖願為李眉蓁輔選　朱立倫有話要說！

阮昭雄：2030亞運申請4月已截止

吳斯懷認問政獲肯定　黃國昌酸回

一上台就哽咽　韓國瑜忍淚介紹許崑源生平

更多熱門

相關新聞

侯友宜逛九份老街遇小朋友喊「選總統」

侯友宜逛九份老街遇小朋友喊「選總統」

端午連假最後一天，新北市長侯友宜28日上午視察九份商圈，有趣的是，侯友宜一一與市民、攤商握手寒暄，人氣相當旺，還有小朋友突喊「選總統」，對此，侯友宜表示謝謝大家關心，強調自己是新北市市長，做好市政才是最大目的，「我會好好把市長角色扮演好，每個人的祝福我都會努力把市政做到位。」

端午收假北返車潮湧現　侯友宜：做好超前部署

端午收假北返車潮湧現　侯友宜：做好超前部署

「報復性出遊」掀人潮、車流！侯友宜很緊張

「報復性出遊」掀人潮、車流！侯友宜很緊張

徐國勇指示屏警　協助偏鄉居民領取振興3倍券

徐國勇指示屏警　協助偏鄉居民領取振興3倍券

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

侯友宜憂日本女學生成防疫破口　下令交控中心掌握車流、人流

關鍵字：

三倍券侯友宜

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

隔壁辦喪事！一家全額付款退房...酸民神邏輯

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

土豪被甩　怒po萌奶女神素顏照

人妻拒絕一起睡　遭外遇夫爆頭射殺

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

快訊／國道1號北上「火燒車」嚴重回堵　時速17公里龜行

即／八里男右胸中刀當街亡

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

台南女童燙傷「雙腳潰爛」！警方回應了

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

性感妹健身房直播30分鐘！露出黑暗面…他5秒神反制

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

拒婚前愛愛！男友竟性侵女兒洩慾

快來對！「身分證中2碼」免費住飯店

更多

最夯影音

更多
伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻

伊能靜超有自信把餐桌弄很漂亮　秦媽媽「一句話神吐槽」笑翻
楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

楊丞琳18歲生日唯一小鬼沒遲到　黃鴻升秒回：我能不準時嗎！！

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

特斯拉駕駛「嘴開仰頭」國道睡翻 網傻眼：希望不要七天後才到家

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

伊能靜、秦昊合體《無價之姐》垮掉惹　「不為錢拍爛片」她秒吐槽：會為錢上綜藝XDD

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面