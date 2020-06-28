新北加碼振興優惠！　侯友宜：30日公布送大禮、抽大獎方案「包君滿意」

▲新北市長侯友宜。（資料照／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

端午連假最後一天，新北市長侯友宜28日上午走訪九份商圈，針對三倍券即將上路，台北市已推出加碼優惠，侯友宜表示，新北30日將會完整公布送大禮、抽大獎等振興優惠方案，鼓勵大家到新北消費，「讓大家包君滿意」。

侯友宜表示，這段時間受到疫情影響，沒有國外觀光客，端午連續假期是解封後第一個大假日，九份商圈的買氣有回升到以往最鼎盛時期的六、七成左右，還有很多商圈都希望買氣回來，因此還要再加把勁。

面對三倍券即將上路，台北市陸續推出加碼優惠，侯友宜說，市政府推出「新北振興168方案」，串連商家祭出各式優惠，不斷透過實體行銷、折扣優惠、套裝旅行，讓所有願意到新北消費的人，能夠更實惠的消費。除此之外，6月30日還會正式推出一系列，送大禮、抽大獎的促銷活動，力拚帶動買氣。

被問到自己的三倍券要怎麼用，侯友宜表示「一定會留在新北」，且還會帶著家人一起在新北使用，不管住飯店也好，或是買實用用品，他也鼓勵公務體系，盡量促進在地消費，他會帶頭一起來做。

其他人也看了這些...

►連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制

►國民黨兩岸新論述 蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

►傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘 朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

►國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

►國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？ 黃士修：華獨是手段不是目的

►國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」 江啟臣動怒：我們是正藍

►振興一下我們的美麗