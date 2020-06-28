台灣防疫信用沒了！醫嘆「日生確診」傷害：檢測太保守像玩火

▲醫師認為台灣的檢測過於保守。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者林妤柔／綜合報導

南部大學日籍女學生返國被驗出新冠肺炎，感染源指向台灣，使台灣防護網出現疑慮，普篩的話題又再度出現。對此，腎臟科名醫江守山表示，台灣的檢測過分保守，這次日本學生確診大大傷害台灣防疫中心的信用，而台灣有能力篩檢卻不做，實在很可惜。

醫師江守山在粉絲團直言「台灣的檢測過分保守，形同玩火」，台灣因為沒有足夠的檢測量，讓其他國家充滿了疑慮（或藉口），所有開放旅行安全圈的國家都不包含台灣。他質疑，沒有量能問題、技術問題下，這麼保守的邏輯是什麼？出入國本來就應該檢驗，以免遺禍他國或自己國民，還可以避免飛機上的群聚感染。

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「這次日本學生的確診大大的傷害了台灣防疫中心的信用。」江守山認為，有能力又不做，實在很可惜。「我在節目上嘮叨了好多次，到底人微言輕，只好狗吠火車了。」

▲日籍女學生是偽陽性的機率極高。（圖／記者洪巧藍攝）

指揮中心發言人莊人祥表示，根據日方提供的檢驗資料，女學生確診時是弱陽性，CT值是37.38，日方也坦承應該已經不具有傳染力，也因為個案無症狀，所以也很難判定是何時感染。

莊人祥進一步指出，偽陽性或弱陽性患者的共同特點，就是周邊接觸者篩檢均為陰性，因此才需要加驗血清抗體，「如果週邊有人感染過，血液一定會留下證據」。若123人抗體檢驗均為陰性，那就代表偽陽性機率極高。

國際間針對核酸檢測（PCR）陽性定義不一，有些寫40以下，有些寫35以下，正確陽性彧值為何？各國並無共識，但國際專家一致認為，彧值高於32~33，就不具傳染力，這點也與日方取得共識，因此才會下週一請衛生局驗抗體，釐清是否有感染情況，最快一週後會有結果。

最後，莊人祥強調，「台灣疫情從來沒有被蓋牌」，篩檢只要醫院認為有疑似症狀就可以採檢。