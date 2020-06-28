快訊／國5凌晨「塞車接龍」！紫爆時速剩10公里　林佳龍提解方

▲國5路況。（圖／翻攝1968App，下同）



記者董美琪／綜合報導

國5原本估計塞到28日凌晨12時，不過民眾趕在連假結束前提早一天北上返家，因此國5北上凌晨過後，仍然出現行車時速低於20公里以下的狀況。對此，交通部長林佳龍27日下午發文表示，這次國五幾乎將所有管制措施都用上了，未來將討論4點管制措施。

林佳龍27日與陳彥伯政次與高公局趙興華局長一起到國五交通管理的坪林交控中心，一方面慰勉連假犧牲假期執勤的話務員、事故處理班、新北消防局雪山分隊；一方面了解國五壅塞的問題。

林佳龍發文寫道，「同仁說明這次端午連假，國五已經採行高乘載、較嚴格的匝道儀控、大客車專用道及優先通行措施，幾乎將所有管制措施都用上；然而需求仍遠大於雪隧負荷量，導致連假首日6-10點從南港系統交流道上國5的車輛，仍花了大約2個小時才通過雪隧。這也顯示未來因應大量且集中的車流，我們應該可以進一步強化管制措施。」

討論到可以強化的管制措施，包含：

1、檢討高乘載的時段與範圍，讓高速公路的服務能量最大化。

2、設計更細緻的時段/路段的差別費率，誘導分流。

3、確保公共運輸的服務能量，讓客運成為民眾遊花東的選項，減少私人運具的使用。

4、加強宣導利用台9和台2等替代道路，並改善沿路的砂石車威脅行車安全的問題。

此外，林佳龍也發文坦承自己這兩天發言引起爭議，「對於各界的指教，我虛心自省。唯有與同仁一起加倍努力、持續改進，以作為最由衷的回應。誠如一些網友所言，需要的是同理而非説理。我先前的表達方式確實不夠精確，我也願意修正；當然，我們也會持續的討論、集合眾人的智慧來解決問題。」

高公局表示，28日為端午節連續假期第4日，預估國道1號、3號及6號塞車時間約是下午3時或下午4時到傍晚6時，國5則是預估從上午10時塞至晚間8時。

相關疏導措施包括：14-21時國5北向高乘載管制、全天封閉國1埔鹽系統、虎尾北向入口及國3西濱北向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-10時暫停收費、開放路肩、匝道儀控…等。預判明日壅塞路段，將出現在國1北向新竹系統至竹北、南屯至后里、西螺至埔鹽系統、國3北向關西至大溪、大山至香山、竹山至中興、霧峰系統至霧峰、國5北向宜蘭至坪林、國6舊正至霧峰系統等路段，建議「北向」用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

高公局規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

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