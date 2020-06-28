端午連假遇疫情！　北京景區超冷清「客流銳減76.8%」　

▲穿著防護服的工作人員。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京今年端午節連假恰逢新冠肺炎第二波疫情，各大景區冷冷清清，根據統計，連假重點景區累計接待遊客135萬人次，比去年同期減少76.8%，營業收入7240.2萬元（人民幣，下同，約新台幣3億元），減少75.9%。

據《北京日報》報導，據市文化和旅遊局統計，端午3天假期內，全市重點監測景區累計接待遊客135萬人次，比去年同期減少76.8%，營業收入7240.2萬元，減少75.9%；鄉村旅遊累計接待遊客13.3萬人次，同比減少93.5%；北京旅遊安全平穩有序，無安全事故、無突發疫情、無大人流聚集、無市場投訴。

曾經在「五一」假期有過一次「小回暖」的鄉村旅遊，在此次端午節假期顯得比較沉寂，3天假期內累計接待遊客13.3萬人次，比去年同期減少93.5%；營業收入達1691.2萬元，比去年同期減少92.2%；接待量前三位的是密雲區、延慶區和懷柔區。

從監測資料來看，市民出行多選擇城市公園和自然山水類景區，儘量避免室內場所，接待遊客量排名第一的景區是奧林匹克森林公園，共接待17.7萬人次。

▲不少店家做出防疫措施。（圖／記者任以芳攝）

另外，因正值疫情期間，選擇住宿的民眾不多，中心城區飯店平均出租率為19.6%；近郊區飯店平均出租率為15%；遠郊區飯店平均出租率為25.4%。

報導稱，整體來看，端午假期旅遊依然堅持防控為先的原則，繼續實行預約購票制度，並嚴格執行遊客體溫檢測、佩戴口罩等防疫措施。市文旅局在假期分別對頤和園、圓明園、奧林匹克森林公園、潭柘寺、鳳凰嶺等19家景區和北京富力萬達嘉華酒店、北京萬商花園酒店、京林空港培訓中心等3家星級飯店進行檢查。