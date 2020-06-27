北京16天確診297例　新發地市場管理層大換血

▲ 北京新發地市場疫情爆發當天，武警大量進駐管制。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

北京市疫情持續！據大陸衛健委通報，6月26日0時至24時，北京新增報告本地確診病例17例、無症狀感染者4例，累計近16天，此波疫情已造成北京出現297例的本土新冠病毒肺炎病例，目前均尚在醫院治療。

由於此波疫情主要自豐台區新發地市場爆發，近日北京官方除擴大篩查、對病毒進行溯源外，也展開就責行動。北京新發地市場近日發布的一責任免通知中，通告經市場經理辦公會研究決定，免去李友牛於羊肉綜合交易大樓的常務副經理職務，自2020年6月22日起開始執行。





▲北京管控所有來自新發地市場肉類海鮮，商家配合下架採樣。（圖／翻攝新京報）

除此之外，新發地市場還任命曾參與該市場創設的張連明，擔任新發地農產品市場中心新任總經理，免去張月琳原新發地農產品市場中心總經理職務。

據北京市衛健委通報，6月11日0時至6月26日24時，北京累計報告本地確診病例297例，在院297例，尚在觀察的無症狀感染者25例；6月26日0時至24時新增的本土確診病例17例中，來自豐台區15例，大興區2例。

以全中國大陸範圍來看，大陸國家衛健委今晨通報數據顯示，6月26日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例，其中境外輸入病例4例（廣東2例，上海1例，甘肅1例），本土病例17例（均在北京）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海），新增無症狀感染者12例。

大陸現有確診病例405例（其中重症病例8例），累計治愈出院病例78444例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83483例，現有疑似病例8例。

►他奶奶的美麗小秘訣喔