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排除動物、武漢病毒株！中國疾控中心：北京疫情近期有望得到控制

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▲▼北京首個戶外核酸採樣工作站。（圖／翻攝自北京日報）

▲北京首個戶外核酸採樣工作站。（圖／翻攝自北京日報）

記者邱茀濱／綜合報導

自6月初以來，北京爆發了第二波新冠疫情，中國疾病預防控制中心今（26）日發布報告指出，本次的新冠病毒株屬於「L基因型歐洲家係分支Ⅰ」，比當前歐洲流行同型毒株更「老」，所以可以排除是由動物病毒外溢傳染給人，同時也排除由武漢流行毒株傳播的可能性。

綜合陸媒報導，中國疾控中心今日發布「6月北京新型冠狀病毒肺炎疫情進展」報告，從兩男性病例及新發地市場環境採集的標本中，獲得的3株病毒，透過基因分析顯示，這次北京疫情流行的新冠病毒為「L基因型歐洲家係分支Ⅰ」。

報告稱，這個毒株比當前歐洲流行同型毒株更「老」，所以可以排除是由動物病毒外溢傳染給人，也排除今年4月前北京本地傳播毒株或武漢流行毒株導致本次疫情的可能。

▲▼北京,疫情,鮭魚,市場,電商。（圖／記者任以芳攝）

▲北京疫情趨緩。（圖／記者任以芳攝）

報告點出，「疫情在新發地市場的傳染模式，推測主要為『人與人之間直接接觸傳播或是經物品表面污染的間接接觸傳播』。」

報告還對疫情趨勢進行分析，發現疫情主要感染來源為新發地市場後，北京市各級政府快速採取強力的防疫措施，預計目前相關傳播的疫情已基本得到控制。

報告指出，雖然最近發現若干病例與新發地市場沒有關聯，提示後續防控可能存在一定的複雜性，但北京展開展大規模人群檢測結果顯示出，與新發地批發市場無關的人群感染率極低；在北京已經加強監測和強力擴大社交距離的防控措施下，疫情進一步傳播風險低。「北京疫情近期有望得到控制」。

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