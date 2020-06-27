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端午連節不賣肉粽…饕客搶排砂鍋魚頭擠爆中正路　網謔稱：林聰明一條街

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▲嘉義市端午連假湧進滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市知名冷飲店端午連假排隊人龍。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午連續假期各地湧入出遊遊客，嘉義市也不例外，滿滿外來及回鄉的車潮與人潮，體現了「熱鬧滾滾的嘉義市」。名店排隊人潮不斷，文化路夜市與噴水圓環人潮、車潮更顯高峰，返嘉遊子、外地旅客還是當地市民，都可以感受到嘉義市的活力。

▲嘉義市端午連假湧進滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

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▲知名砂鍋魚頭店位於中正路上，因本身美味加上連假人潮被擠得水洩不通。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市噴水圓環是知名的觀光景點與地標，也是該市重要的交通樞紐，銜接通往火車站的中山路有著知名噴水雞肉飯及飲料名店御香屋，以及文化路夜市知名小吃，加以中正路上道地小吃林聰明砂鍋魚菜等道路，連假期間不僅外帶大爆滿，內用更是一位難求。

▲林聰明砂鍋菜連假期間湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市中正路上林聰明砂鍋菜連假期間湧進滿滿人潮。（圖／記者翁伊森翻攝）

不少民眾為了一嚐林聰明砂鍋魚菜，整個中正路兩旁都是等待排隊的饕客，更有民眾開玩笑的說簡直是「林聰明一條街」，可見排隊盛況。

嘉義市區地標噴水圓環不僅歷史悠久，七彩噴泉加上會轉動的嘉農（KANO）投手吳明捷的雕像，每每吸引大量的來嘉遊客前來朝聖、拍照。

▲嘉義市端午連假湧進滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市中山路噴水圓環地標嘉農投手吳明捷。（圖／嘉義市政府提供）

文化路夜市商圈是旅人遊客的最愛，大小攤商與店家特色產品眾多，歡迎大家前來採購品嘗。市府也提醒，中山路正施行科技執法，請民眾多多利用電動公車等大眾運輸工具，或於停車場停妥車輛，多一份守法的心，讓交通更順暢。

▲嘉義市端午連假湧進滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市端午連假湧進滿滿人潮。（圖／嘉義市政府提供）

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