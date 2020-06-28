歐盟解封名單「沒有台灣」變Taiwan need help？　網嘆：比邊緣還可憐

▲台灣不在歐盟列出的開放名單中。（圖／記者李毓康攝）



記者黃可昀／綜合報導

台灣先前積極做口罩外交，藉此幫助其他國家也盼提升國際地位，怎料日本與歐盟第一波解禁名單「均無台灣」，我國似乎被世界給遺忘，讓不少網友看了都相當憂心，「台灣是不是要改口號？Taiwan need help？」

自新冠肺炎6月趨於緩和後，日本、泰國、紐澳等國家陸續解封，但各國的開放名單中都沒有台灣，回想起我國之前在疫情最險峻時期，積極捐贈口罩援助他國，如今仍得不到國際肯定，不禁讓人懷疑口罩外交是否有效？一名網友在PTT表示，如果世界各國之後陸續解封，結果台灣卻一直沒收到邀請，到時候台灣是否要從原本的Taiwan can help變成Taiwan need help？

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▲歐盟會員國注重互惠原則，目前台灣也未將歐洲列為中低風險名單。（示意圖／路透社）



其他網友也在PTT討論，「收我們一堆口罩，結果翻臉不認人」、「台灣蠻悲哀的，做的再好一樣沒人鳥」、「比邊緣還可憐，根本完全被忘了」、「台灣本想刷一波存在感，到頭來還是白忙一場。」

不過，許多人反而支持他國沒將台灣列入解封名單，畢竟現在台灣疫情控制得很好，開放只是增加病毒被帶回台灣的風險，「幹嘛開放，是要病毒放進來484（是不是）」、「支持不開放，不去歐洲玩台灣真的沒差」、「不要開放比較好，先觀望」、「現在不開很好阿，開了才麻煩，台灣現在活的好好的。」

對此，外交部回應，我國評估後認為，歐洲疫情尚未穩定，所以沒將歐洲列入中低風險名單中，歐盟相當注重「互惠原則」，因此台灣未開放歐洲旅遊也是歐盟考量因素之一，日後雙方將維持密切討論。