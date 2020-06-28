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影／驚悚畫面曝光！男子新北遊樂場旁遭刺慘死…鮮血濺滿白轎車

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▲▼八里一名外籍移工當街遭刺右胸中刀，搶救後不治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲八里一名外籍移工當街遭刺右胸中刀，搶救後不治。（合成圖／記者陳豐德翻攝）

記者柯振中、陳豐德／新北報導

新北市八里區27日晚間發生凶殺案，一名越南籍移工走在左岸觀海大道上，突然遭到砍殺，當場噴血倒地，送醫仍不幸身亡。警方透過民眾的行車紀錄器，初步鎖定涉案的3名男子，目前仍在進一步追緝當中，詳情仍待進一步釐清。

陳姓移工晚間7點30分左右與4名友人在左岸渡船頭遊玩，走在隊伍最後方，突然遭到3名同是越南籍的移工襲擊，右胸遭到利刃猛刺。陳姓移工的友人察覺不對勁，但轉頭時對方3人已逃逸。

陳姓移工中刀後，當場倒地不起，鮮血不斷狂噴，就連一旁白車的車門也被噴濺，沾滿了鮮血，畫面相當驚悚。而犯案3人逃逸的身影，也被一旁民眾的行車紀錄器錄下。

▼八里一名外籍移工當街遭刺右胸中刀，鮮血噴濺在一旁的白車車門。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼八里一名外籍移工當街遭刺右胸中刀，搶救後不治。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳姓移工的友人說，陳男生前曾經與同鄉發生衝突，雙方喝酒時發生口角糾紛，可能是因此才遇刺。由於事發地點位在鬧區，一旁就是兒童遊戲場，不少家長、兒童目睹全程，嚇得放聲大叫。

警方經過調查，初步掌握可能涉案的人員，目前已鎖定3名嫌犯，正在進一步調閱監視器，擴大追查當中，詳細情況為何，仍待進一步釐清。

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