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八里男遊樂場旁遭刺慘死！血腥畫面嚇壞目擊兒童　警深夜逮2嫌送辦

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▲▼蘆洲警方晚間將2名涉案移工帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲蘆洲警方晚間將2名涉案移工帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市八里區27日晚間7時許，一名移工在觀海大道附近遭同鄉刺死，警方調閱相關畫面追查後，鎖定犯嫌身份，並在同日晚間11時許抓獲2名涉案移工，起獲作案用的水果刀及犯案衣物。警方經調查2人與死者均為越南籍移工，確切行兇動機因夜間停止訊問有待後續釐清，全案朝殺人罪進行偵辦。

據調查，29歲的陳姓移工於晚間7時許與4名友人在左岸渡船頭遊走，行經觀海大道突然遭人持利刃朝他右胸猛刺，陳男當場濺血倒地，大量鮮血還染紅一旁的白色車輛，送醫後仍因傷重不治。由於案發地點位於鬧區，緊鄰兒童遊樂場，血腥的一幕嚇壞目擊的兒童，頓時間兒童的驚叫聲四起。

▲▼八里一名外籍移工當街遭刺右胸中刀，搶救後不治。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲男子遭利刃刺傷，血腥一幕嚇壞一旁民眾與兒童。（圖／記者陳豐德翻攝）

陳男友人向警供稱，死者生前曾與同鄉移工發生衝突，雙方在喝酒時有爆發口角，猜測可能是因此導致殺機，案發時曾一度想追兇嫌，但轉頭時發現對方已逃逸無蹤。警方事後透過附近民眾的行車記錄器畫面，鎖定犯嫌身份，在5小時內成功將2名涉案移工逮捕歸案。

蘆洲分局偵查隊27日晚間在八里成功逮捕武姓（35歲）、范姓（37歲）嫌犯，同時在他們藏身處起獲犯案衣物與一把水果刀，經調查2人均為越南籍移工，由於夜間停止偵訊，確切的行兇動機與案發細節有待進一步釐清，全案將朝向殺人罪進行偵辦。


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