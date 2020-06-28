紓困、振興通通來！剛上任就接「兩大政策」　張錫聰坦言：壓力很大

▲觀光局長張錫聰。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局長張錫聰6月15日上任，緊接著就將在7月推出紓困3.0方案、安心旅遊補助計畫。他表示，在疫情衝擊下觀光產業為海嘯第一排，在這時候接任局長「壓力很大」，但站在同理心角度而言，協助業者處理紓困、振興，將是「功德一件」，迎來振興期也會很有成就感。

張錫聰表示，疫情衝擊下，觀光局分階段推出防疫旅遊、安心旅遊、精緻旅遊，盼觀光產業能化危機為轉機，趁疫情影響進而轉型。他指出，「精緻旅遊」僅是一個抽象概念，業者須針對目標客群設計適合的遊程，如銀髮族、青年族喜歡的精緻玩法就不相同，因此精緻旅遊沒有固定模式，須按照供給者、需求者要求，視最終消費者滿意度而定。

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▲新冠肺炎下，觀光產業成海嘯第一排。（圖／記者李宜秦攝）

張錫聰表示，近期國旅大爆發，民眾一窩蜂出遊，也可能造成觀光景區旅遊品質下降，如端午連假期間，花東、墾丁、阿里山、溪頭山、離島等的訂房率相當高，多數人又都以自駕車旅遊，導致某些時段壅塞程度會大增，因此觀光局有針對景點提供「替代景點」，民眾可適時分流，避免人擠人。

張錫聰表示，觀光景區人一多，就會有停車、環境髒亂的問題，因此公部門需協助規劃臨時停車空間、加強清潔維護等，才能兼顧旅遊品質，隨著疫情和緩，各景區的流量管制也已取消，無法控制民眾何時出遊，只能靠著持續維護提高品質。

▲近期國旅景氣回溫，民眾偏好至東台灣旅遊放鬆。（圖為台東熱氣球／記者王兆麟翻攝）

張錫聰表示，雖然不可能全數業者都轉型，但若成功轉型深耕國旅市場的業者，在疫情過後，不只重拾原有的國際旅客市場，還多了國旅市場，等於是把餅畫更大，也能深入發展在地旅遊。希望原本專做國際旅客的領隊、導遊也能投入國旅，向國人分享他們不同的觀點。