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溪湖台糖小火車下午火速復駛　里長擔憂：沒柵欄很危險

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▲溪湖糖廠小火車下午復駛。（圖／翻攝自溪湖糖廠臉書）

▲溪湖糖廠小火車下午復駛。（圖／翻攝自溪湖糖廠臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

溪湖台糖小火車26日遭到貨車撞擊翻車鐵道受損，在官網公告今明2日停駛，沒想到下午又火速復駛，當地里長何炳樺對此強烈抨擊，整起事故肇事責任雖然在貨車司機，但台糖小火車在行經路口沒有設柵欄及也沒有維安人員，只想著趕快恢復營運，若是再發生一次撞車，台糖要如何因應，真的要好好的思考。

26日下午黃姓貨車駕駛疑似恍神，沒看到平交道有閃警示燈，也沒聽見鳴笛聲，而撞上糖廠的觀光小火車，導致車尾車廂翻落鐵軌掉落東螺溪，所幸坐在車上的270名遊客全都平安獲救，警方依公共危險罪嫌將黃男移送，並按道路交通管理處罰條例裁罰1萬5千元至9萬元，吊扣駕照一年。

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▲何炳樺認為台糖應該要為民眾安全把關。（圖／大竹里長何炳樺提供）

▲何炳樺認為發生車禍，台糖應該要為民眾安全把關。（圖／大竹里長何炳樺提供）

何炳樺表示，台糖對遊客的處理方式態度，非常不夠周到，昨天撞車一發生的時候，台糖根本一點危機意識都沒有，讓這些遊客從事發地點走回到台糖，距離兩三公里的路程，不僅讓這些遊客非常難受，對於一個國營事業體系的台糖，只用「退票」這種處理方式，非常的不認同。

何炳樺說，其實這整個事件，從早期我們就有向台糖建議，小火車沿線經過大大小小10多個平交道出入路口應該實施護欄，幸好這次遊客沒有造成傷亡，不然後果不堪設想，至於以後要如何預防這種危機不要再發生，還有台糖的鐵道沿路附近的環境怎麼改善，應該要傾聽當地居民的聲音，如果像這種事件發生在大型的遊樂區，我相信他們的處理態度應該就不是這樣。

▲何炳樺認為台糖應該要為民眾安全把關。（圖／大竹里長何炳樺提供）

▲何炳樺與溪湖鎮長黃瑞珠。（圖／大竹里長何炳樺提供）

對此溪湖糖廠營運處也說，昨天下午事故後就對鐵道進行檢修初步判定火車頭毀損與事故現場鐵軌枕木撞歪，昨天深夜檢修完成，才會在官網重新公告今天下午復駛：至於車禍肇責還有待國家安全委員會調查，另外有關何炳樺說法，溪湖糖廠強調，溪湖糖廠小火車是根據鐵路法設置，每年都經過交通部檢驗合格，請里長不必擔憂。

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