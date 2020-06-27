恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌 遊客全嚇傻。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮26日下午發生黃姓貨車駕駛疑似恍神，沒看到平交道有閃警示燈，也沒聽見鳴笛聲，而撞上糖廠的觀光小火車，導致車尾車廂翻落鐵軌掉落東螺溪，所幸坐在車上的270名遊客全都平安獲救，警方依公共危險罪嫌將黃男移送，並按道路交通管理處罰條例裁罰1萬5千元至9萬元，吊扣駕照一年。

黃姓小貨車司機年僅21歲，而事發之後他到醫院自訴頭暈、頭痛，經頭部X光檢查及其他診斷後發現，其身體沒有問題，醫師開立止暈藥物給他，隨後出院。

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌 遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

張姓小火車駕駛輕微擦傷，餘悸猶存的說，他遠遠看到小貨車後不斷鳴笛警告，但對方沒有減速，他反應不急才直接撞上，溪湖警方也檢視監視器證實，小火車鳴笛兩次，第一次約2秒半，第二次鳴笛6秒，隨即車頭被小貨車撞上。

溪湖警分局表示，黃男撞擊後身體無大礙送醫後返家，夜間到案接受偵訊，並供稱是自己恍神才釀禍，當時平交道也沒閃警示燈，更沒聽見小火車有任何鳴笛聲音，於是就直接撞上小火車，但警方認為事發當時天氣晴朗光線也良好，交通視線未被遮蔽，黃男供詞有避重就輕之嫌，已經依公共危險罪嫌移送之外，另外按行政法裁罰及吊照。

有旅客錄下現場畫面，小火車的火車頭與貨車摔落溪溝，後方10多節的車廂也因車頭而騰空扭起，所幸270名乘客無人受傷，台糖退費外，也對外公告，今、明兩日停駛。

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌 遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

溪湖鎮大竹里長何炳樺第一時間便前往事故現場處理，據他調查後發現，台糖小火車為346蒸汽小火車，從溪湖糖廠出發到濁水，路線長度約3.5 公里，搭乘時間來回約 1小時，經過大大小小15個路口，雖然這起事件肇責在貨車司機，所幸車內乘客全都安全無恙，但對台糖沒有派員在各個路口維持秩序強力譴責，企盼台糖公司為了民眾安全，此後能加強維安，不要再有車禍事故發生。

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