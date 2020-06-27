　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／民眾提供）

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖鎮26日下午發生黃姓貨車駕駛疑似恍神，沒看到平交道有閃警示燈，也沒聽見鳴笛聲，而撞上糖廠的觀光小火車，導致車尾車廂翻落鐵軌掉落東螺溪，所幸坐在車上的270名遊客全都平安獲救，警方依公共危險罪嫌將黃男移送，並按道路交通管理處罰條例裁罰1萬5千元至9萬元，吊扣駕照一年。

黃姓小貨車司機年僅21歲，而事發之後他到醫院自訴頭暈、頭痛，經頭部X光檢查及其他診斷後發現，其身體沒有問題，醫師開立止暈藥物給他，隨後出院。

▲快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

張姓小火車駕駛輕微擦傷，餘悸猶存的說，他遠遠看到小貨車後不斷鳴笛警告，但對方沒有減速，他反應不急才直接撞上，溪湖警方也檢視監視器證實，小火車鳴笛兩次，第一次約2秒半，第二次鳴笛6秒，隨即車頭被小貨車撞上。

溪湖警分局表示，黃男撞擊後身體無大礙送醫後返家，夜間到案接受偵訊，並供稱是自己恍神才釀禍，當時平交道也沒閃警示燈，更沒聽見小火車有任何鳴笛聲音，於是就直接撞上小火車，但警方認為事發當時天氣晴朗光線也良好，交通視線未被遮蔽，黃男供詞有避重就輕之嫌，已經依公共危險罪嫌移送之外，另外按行政法裁罰及吊照。

有旅客錄下現場畫面，小火車的火車頭與貨車摔落溪溝，後方10多節的車廂也因車頭而騰空扭起，所幸270名乘客無人受傷，台糖退費外，也對外公告，今、明兩日停駛。

▲快訊／彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

▲彰化溪湖糖廠「貨車撞上小火車」！車頭翻落鐵軌　遊客全嚇傻。（圖／翻攝爆料公社）

溪湖鎮大竹里長何炳樺第一時間便前往事故現場處理，據他調查後發現，台糖小火車為346蒸汽小火車，從溪湖糖廠出發到濁水，路線長度約3.5 公里，搭乘時間來回約 1小時，經過大大小小15個路口，雖然這起事件肇責在貨車司機，所幸車內乘客全都安全無恙，但對台糖沒有派員在各個路口維持秩序強力譴責，企盼台糖公司為了民眾安全，此後能加強維安，不要再有車禍事故發生。

►終於等到！青春露超狂特價　記住5＋3用法、一滴都不浪費


 

ET快訊
獨／許崑源告別式用「黃絲帶」　命理師認為不宜吐「四個字」
官網爆陳偉殷遭水手釋出　「感謝這個短暫的緣份」
「勞保退休金」該不該提前領？預期再6年破產...專家「4個字
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

新北鶯歌2車7人即將動手...副所長拔槍警戒嚇斥 積極阻止衝突發生

為了傳播妹…2男LINE起爭執　給教訓「3秒猛刺5刀」檢籲法官從重量刑

恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

蘭嶼女遊客搭船「踩空落海」！　海巡急出動「浮具+繩索」…民眾合力拉上岸

通話錄音揪姦情！30年愛妻鹹濕曝「與男客激戰100次」　菸酒老闆崩潰提告

索賄19次遭免職！前職安檢查員「失業+妻提離婚」求輕判　法官怒：不值同情

豬隊友「等紅燈做體操」引起警察關注　「三條通」男被逮氣炸

嘉義男恍神駕駛自撞民宅石柱　車頭全毀氣囊全爆開　

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

新北鶯歌2車7人即將動手...副所長拔槍警戒嚇斥 積極阻止衝突發生

為了傳播妹…2男LINE起爭執　給教訓「3秒猛刺5刀」檢籲法官從重量刑

恍神撞溪湖台糖小火車　貨車駕駛吊照1年罰款最高9萬元

台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

蘭嶼女遊客搭船「踩空落海」！　海巡急出動「浮具+繩索」…民眾合力拉上岸

通話錄音揪姦情！30年愛妻鹹濕曝「與男客激戰100次」　菸酒老闆崩潰提告

索賄19次遭免職！前職安檢查員「失業+妻提離婚」求輕判　法官怒：不值同情

豬隊友「等紅燈做體操」引起警察關注　「三條通」男被逮氣炸

嘉義男恍神駕駛自撞民宅石柱　車頭全毀氣囊全爆開　

高個兒男女不來電　找對象「高高配」大不易？

中火發電近滿載「全國發電量最大」　中市副市長再率員稽查

約15歲妹做壞事...激戰過程變2淫片！離婚大叔「還幫影片上字幕」：又想那個了

玖壹壹8月「澎湖開演唱會」！　公開1招「防暈船私房秘訣」

投資人看過來！　外銀看化工產業：下半年回歸基本面

共好盃續辦有望？　謝典霖下週親出馬溝通

太幸運啦！他買刮刮樂中「1.2億頭獎」...3年後又再中1次

馬思純「吃藥控制情緒」3天胖4kg！　曾慘到：從床到房間門口都走不到

中職／威拉諾交鋒羅里奇　運彩看好樂天勝統一

陳偉殷遭水手釋出　下一步尋求國外機會

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

社會熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

整形醫私打麻醉！病患抽搐3hrs癱瘓…她目睹全程嚇哭

撞死人求分期賠下秒129萬買車　家屬回應了

女兒妳的爸爸是他啊　基隆一家三口團員

台糖小火車撞翻！汽油味瀰漫…幼童哭喊「嗚嗚」

淡水10歲女童傷勢穩定　出院返家了

台大教授曖昧女博士生！使壞被抓包：在走廊都聽見

營養師火辣交疊人夫！他鹹濕狂噴：有幾個姿勢特別舒服

2基層警任職「天下第一所」　半工半讀考上警大

趁連假到平溪瀑布玩水…他浮潛溺斃沉在水底！

更多熱門

相關新聞

農電共生專區被批砍樹種電　台糖回應了

農電共生專區被批砍樹種電　台糖回應了

台糖20年前配合行政院農委會林務局「平地造林」政策，在屏東縣萬巒鄉打造出一大片森林，因該政策獎勵金補助將在2022年到期，台糖提出「農業經營結合太陽能專案計畫」（農型光電計畫），打算將200公頃林地改回農業用，以架設太陽能發電板創造綠能科技農業，建立全台灣第一農電共生專區，不過遭到屏東縣萬巒鄉民強烈反對，對此，台糖指出，目前仍會持續與地方溝通、說明，盼創造多贏。

台糖通過配發0.6元現金股利　董事順利改選新增二名獨立董事

台糖通過配發0.6元現金股利　董事順利改選新增二名獨立董事

台糖總經理管道一提前退休　副總王國禧陞任接棒

台糖總經理管道一提前退休　副總王國禧陞任接棒

被逼債失蹤7天　陳屍在運動公園

被逼債失蹤7天　陳屍在運動公園

台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

台糖「散裝酒精」重新開賣！因應防疫措施鬆綁　每月購買上限399公升　

關鍵字：

台糖小火車溪湖吊照恍神

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

劉品言答應4年男友求婚卻分手！

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面