驚悚！騎士加速闖紅燈遭對向休旅車擊落　車噴飛害路人骨折

記者張君豪／台北報導

台北市內湖路1段24日中午12點半左右發生一起機車闖紅燈遭撞飛的嚴重車禍！警方表示當時騎乘機車的廖姓男子行經內湖路一段往東方向，機車行經內湖路1段與基湖路時，路口號誌正黃燈轉紅燈，但騎士加速通過，慘遭對向內側車道打算左轉的休旅車直接撞飛，機車就像保齡球瓶般噴出約數公尺遠，撞擊力量猛烈導致機車倒地後還慣性滑行坡及另外一名正再過馬路的路人；所幸騎士身上僅多處擦傷，但行人被機車撞到左小腿骨雙雙送醫。

▲北市內湖區24日中午發生汽機車闖紅燈對撞車禍。（圖／翻攝臉書重機車友社團）

▲北市內湖區24日中午發生汽機車闖紅燈對撞車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警交通分隊表示，經警方調查，當時機車廖姓駕駛（22歲）行經該路口未減速明顯闖紅燈，因此遭對向車道的黑色休旅車駕駛姚男（34歲）打算直接從內線車道左轉、卻因此撞飛對向騎士，連路旁經過的長腿正妹都嚇得臉色慘白尖叫！

▲北市內湖區24日中午發生汽機車闖紅燈對撞車禍。（圖／記者張君豪翻攝）

但警方指出該路口內側左轉車，須依燈號指示等待左轉，當時左轉燈箭頭並未亮起，這起車禍意外的汽、機車都有違反號誌的問題、詳細肇事責任則須送交車輛肇事鑑定釐清。

警方說，肇事雙方均無酒駕情事，但無辜過馬路的金姓民眾（49歲）卻被噴飛的機車擦撞，左小腿也因此骨折倒地不起，警方依規定將案件送肇事鑑定以釐清雙方車主後續相關責任。

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