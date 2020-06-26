疑女同事害分手！醋女偷錄裙底轉傳　聚餐男同事突脫口：內褲是白色…結局曝

▲女子還健腹器給前男友，卻偷拍幫忙代收鄰居的「裙底風光」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

基隆一名孫姓女子2018年6月27日晚間5時許，拿健腹器赴黃姓前男友家歸還，因對方不在家，由莊姓女鄰居代收，不過2人一起上樓時，她卻以「存證」為由，偷拍身穿連身短裙的莊女，再轉傳給黃男、洪姓男同事。日前高等法院判孫女拘役50日，得易科罰金5萬，再服100小時義務勞務，另外還得賠償莊女31萬元。

判決指出，孫女、黃男、莊女、洪男任職於同公司，然而孫女先前與黃男分手後，就曾多次傳訊息給莊女「不知道你鄰居（黃男）下午要陪你」、「聚餐完照顧你」，認為莊女是分手的主因而心有芥蒂；2018年6月27日晚間5時許，孫女拿健腹器到黃男住處，要求代收的莊女上樓時走在她前方，趁機拿手機由下往上錄影，拍到莊的白色內褲及大腿後，還將「裙底風光」影片傳給黃男和洪男。

▲女子要求對方「走她前面」，竟是想趁機偷拍。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

直到案發一小時後，4人一起參加同事聚餐，洪男突脫口「所以內褲是白色的嗎」，莊女才知道自己遭偷拍，氣得報警提告。對此，孫女辯稱，是黃男要求錄影存證，並告知聚餐會遲到才會拍的，更指出「影片定格才看得到內褲」；黃男打臉反回，從沒提出這種要求，當時收到偷拍影片時，孫女一字未提，打開一看才知道她偷拍；洪男則說，影片中有出現白白的畫面，根據部位的確是一般女生會穿內褲的地方，認為沒拍到內褲拍大腿，也算是侵犯女性隱私部位。

一審基隆地院依竊錄他人身體隱私部位、散布竊錄他人身體隱私部位內容罪，判孫女拘役60日，得易科罰金6萬元，案經上訴二審，孫女仍不認罪，高等法院考量孫目前已透過民事庭達成和解，賠償莊女31萬，改判拘役50日，得易科罰金5萬，緩刑2年，緩刑期間付保護管束，再服100小時義務勞務，全案可上訴。



►挑戰市場最低價



►二手票券豐富你的生活

【更多新聞】

歡唱一半！酒客走廊突襲傳播妹…冷問：爽嗎 她撞斷牙「傳5字訊息」脫身



小孩玩手機驚見「爸激戰阿姨」！正宮心碎談判…小三嗆：寧殺人也不讓妳告



棄身價6千萬夫！人妻「BMW社團」外遇醫師車友 環抱親暱照曝光…成員全知情

