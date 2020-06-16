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一打開門「樓梯消失了」只剩空洞　租客傻眼「怎下去」：房東忘通知！

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▲男網友早上打開門，卻發現樓梯不見了。（圖／翻攝自新京報，下同）

▲男網友早上打開門，卻發現樓梯不見了。（圖／翻攝自新京報，下同）

記者劉亭／綜合報導

浙江省台州一名男網友租住在5樓一間套房，13日早上如往常一樣，準備出門去上班時，一開門卻發現「樓梯消失了」，讓他崩潰的說，「我怎麼下去？」他詢問後房東後才得知，外面樓梯要換成水泥樓梯，但沒有通知到住戶。

根據新京報報導，張先生透露，13日早上6時許就被施工聲音吵醒，但當時以為只是維修樓梯，沒有多在意就繼續睡回籠覺，等到9點多打開門，一瞬間發現外面只剩空洞，原本的樓梯已經全部消失，下方還有許多工作人員。

▲男網友早上打開門，卻發現樓梯不見了。（圖／翻攝自新京報，下同）

張先生表示，樓梯被拆除是房東想把木頭樓梯改為水泥樓梯，而且房東並沒有提前通知，目前這棟樓的大部分住戶已經搬走，前幾天3樓一名住戶因為帶著小孩，還請消防員出動救援。

張先生目前只能使用大樓外面的緊急樓梯上下樓，首先要爬上簡陋的長梯，之後再接上旋轉式鐵梯，但走動的時候都在搖晃，十分危險，且只能從樓梯進入對面阿姨家，再走回自己家，旁邊都沒有護欄，提心吊膽的深怕不小心掉下去。

看了影片之後，網友紛紛留言，「沒有通知？萬一早上醒來出門踩空了怎麼辦？這是在殺人啊」、「正宗的空中別墅」、「這個房東想故意害人家吧，怎麼收房租的時候不忘了人家」、「我很久以前做過的噩夢變成了別人的現實」、「這要是我可能已經摔死了，門口一出去已經缺了半個角」。

▲男網友早上打開門，卻發現樓梯不見了。（圖／翻攝自新京報，下同）

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