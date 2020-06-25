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懷孕了孩子爸是誰？心機妹「一個結婚一個當提款機」...爽拿500萬後GG了

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▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲小胡（化名）懷孕了卻不知道孩子父親是哪一個。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南湘潭市的小胡（化名）懷孕了卻不知道孩子父親是哪一個，她把消息分別告訴2個「懷疑對象」，其中一人許諾娶她，另一人則成了她的「提款機」，小胡也靠這招在之後的2年裡，成功騙取超過117萬元（人民幣，下同，約新台幣490萬元）的巨額！孩子出生後，一紙親子鑒定揭開了孩子的身世。

據《瀟湘晨報》報導，湘潭市岳塘區人民法院近日審理這起涉案金額逾百萬的詐騙案。小胡2016年1月發現自己懷孕了，但她與楊男、李男都發生過性關係，所以不確定孩子的父親是誰。

因楊男是小胡在一起6年的正牌男朋友，得知消息後提出結婚，兩人於同年5月20日完婚，與此同時，小胡也將懷孕一事告訴李男，並以流產需要費用開始找他要錢。當時李男尚未與妻子離婚，但一直與小胡保持婚外情關係，出手也十分大方。

不過，小胡其實沒有去做流產手術，而是選擇留下孩子，並於同年9月20日生下健康的寶寶。為了繼續找李男要錢維持賭博、日常開支，還捏造孩子得肺炎需要治療費、索要孩子生活費等理由，此時，她已經找李某騙了19.28萬元。

李男的慷慨助長了小胡的貪婪，她開始編造更多的謊言，自2017年11月至2018年11月，又捏造了孩子得白血病需要治療費、其自身患腸癌等理由要錢，被拒絕後，小胡以要將孩子的事告訴其妻子、親友或媒體曝光等威脅對方，先後找李某要了97.8萬元，累計騙取 117.08萬元。

直到2018年12月25日，雙方看到親子鑒定結果後，才知曉李男並不是孩子的親生父親。案發後，小胡自動投案並如實供述了自己的罪行，且退還被害人損失45.25萬元。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小胡與有婦之夫保持聯繫。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

小胡的辯護人稱，她的行為不構成犯罪，「只想為私生子多一份經濟保證，直到鑒定結果出來以後，她才確知小孩不是李某的。」然而法院審理認為，全案以詐騙罪追究更為適宜，判處小胡有期徒刑7年，處罰金5萬元，且應退賠被害人李某損失71.83萬元。

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