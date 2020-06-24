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影／阿公暈倒街頭！陌生女孩含淚「人工呼吸15mins」…身分曝光網怒讚

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▲▼阿公暈倒街頭，陌生女孩含淚施救。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲阿公暈倒街頭，陌生女孩含淚施救。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

年輕女孩捏住老人的鼻子，扒開嘴，跪地給他做人工呼吸，見沒有反應，她嚎啕大哭幾秒後，繼續重複施救。這一幕發生在上海大街上，兩人素不相識。22日下午2點左右，一名阿公突然倒在路邊。而此時一位黑衣女孩正巧路過，立刻上前施救，給對方進行人工呼吸。

據《澎湃新聞》報導，6月22日下午2點，上海浦東公安分局羅山新村派出所接報案稱，轄區龍居路173號有老人摔倒。警員迅速趕赴現場，而到場後卻發現早有民眾守望相助。

當時，一位女孩正在為暈倒的阿公人工呼吸。同時，旁邊的民眾也紛紛撥打急救電話求救，並著急詢問是否需要將老人扶起？施救女孩表示，為了避免二次傷害不應在救護車到來時，移動老人。

「你醒醒啊……，」見老人一直沒有反應，女孩當場急哭了，但她沒有放棄，一邊流著淚，一邊繼續對老人進行急救。根據警方提供的監視器畫面顯示，女孩的急救進行了約15分鐘，直到老人被抬上救護車。

▲▼阿公暈倒街頭，陌生女孩含淚施救。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲女孩施救15分鐘。（圖／翻攝自澎湃新聞）

影片曝光，網友感歎女孩的天使行為。隨後，有網友曝光，女孩名叫唐瑋鮮，23歲，是廣西桂林醫學院16級臨床專業五年制學生，今年5月6日來新華醫院臨床實習，目前在兒心血管科，她特別喜歡孩子，以後想成為一名兒科醫生。

原來，22日下午2時許，唐瑋鮮外出時路遇老人倒地，立即上前實施心肺復甦。新華醫院工作人員回應，根據唐瑋鮮轉述，她當時之所以哭，是因為這是第一次單獨靠自己去救別人性命，她不知道能不能成功，很擔心自己的動作做得不夠到位，有過害怕和恐懼，也一度面臨情緒奔潰，而路邊好心人一直勸戒她，給了她安慰。

目前，阿公經救護車送至浦東公利醫院搶救室，截至23日晚上9時18分，仍然在救治，還未度過危險期。

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