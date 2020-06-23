全球最大的5G產業集聚區　廣東續推新政：開放公共資源投入新基建

▲廣東省會廣州市。（圖／CFP，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣東省工業和信息化廳近日指出，廣東省是全球最大的5G產業集聚區，聚集了大批實力堅強的5G核心企業和關聯企業，形成覆蓋器件材料，主設備，終端製造和行業應用的5G全產業鏈體系。

廣東省工信廳表示，在器件材料上，海思半導體是中國排位第一的集成電路設計企業，鵬鼎控股佔據全球PCB市場6.1％的份額，是全球第一大PCB企業，惠州碩在主設備方面，華為，中興分別是全球第一，第四的電信設備商，5G通信設備佔全球供貨額的1/3。在終端製造方面，華為，OPPO位居全球智能手機市場佔有量前五，華為，OPPO，vivo三者佔有中國智能手機市場佔有的75％以上。

▼大陸積極發展5G建設。



廣東省工信廳提到，根據統計，截至2020年3月底，廣東省5G基站數累計達到42698個，廣東將推動5G規模化商業化，繼續加大5G基站建設力度，推動電信運營企業，中國鐵塔在粵的5G建設投資，今年三季度末全省建成4.8萬座5G基站，年末新建超過6萬座5G基站，實現珠三角地區發達鄉鎮以上，粵東粵西粵北地區縣城以上的區域5G網絡連續覆蓋。

廣東省工信廳表示，未來將制定《關於推進5G網絡快速發展的若干政策措施》，進一步解決推動建設規劃銜接落地，免費開放公共資源，加強通信設施共建共享及加強基板建設機制保障等問題；督促各地政府，省有關部門擴大力度和擴大免費開放公共資源支持5G基站建設，轉換服務改直供應，推動5G智慧槓桿建設，降低5G基站租金等扶持政策。

此外，廣東省工信廳還說，將充分發揮相關技術規範委員會等技術機構的作用，配合行業主管部門推動制定5G，物聯網相關的技術標準；支持有核心優勢的企業參與5G等領域國際標準制定。