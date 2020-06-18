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嗜賭求快錢！5嫌劫持中國第6富豪　警曝做案細節：已預謀數月

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▲▼ 「美的集團」創始人何享健。（圖／翻攝自微博）

▲「美的集團」創始人何享健是中國第6富豪。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

日前大陸第6富豪、家用電器綜合企​​業「美的集團」創始人何享健驚爆在廣東順德，遭歹徒闖入挾持，震驚各界，還一度傳出是「供應商」懷恨作案，直到佛山警方17日通報最新進展，才讓劫案細節一一曝光。

據了解，何劍鋒（何享健之子）是在週日（14日）傍晚，從游泳逃後報警稱，何享健一家人在廣東順德北滘君蘭國際高爾夫生活村A60號，遭到歹徒入侵，對方還疑似持有爆裂物品。

▲▼佛山市公安局通報美的創始人何亨健劫持案。（圖／取自佛山警方微博）

▲佛山市公安局17日通報美的創始人何亨健劫持案醉心細節。（圖／取自佛山警方微博）

對此，佛山警方先於15日發布官方通報，表示「整個事件的處置過程中無人員受傷，事主何某某安全。」不過，外界和網友仍對整起事件相當關心，期間更有網傳疑犯「不是劫匪，是可憐的供應商」，以致美的集團副總裁王金亮緊急闢謠，聲稱是惡意毀謗。

6月17日晚，佛山警方再次透過「公安主持人」官方微博發布警方通報（二），表示「6.14」順德綁架勒索案涉案的5名犯罪嫌疑人已全部落網，並曝光作案細節。

警方表示，經初步查明，嫌疑人李某龍無業且嗜賭，去年底以來多次參賭，並萌生綁架事主何某某以求「快錢」的念頭。因此，嫌犯在準備數月後，於6月14日與同夥策應下，李某龍、陳某斯駕等車強行闖入何某某住宅，聲稱攜帶爆炸物，控制威脅住宅內人員，索要巨額錢財。

對此，美的集團回應稱，「感謝警方，感謝大家，感謝這個美好而偉大的時代！讓我們繼續前行、熱愛生活、嚮往遠方，一起創造更美好的未來！」

綜合媒體報導，何享健當時所在的君蘭國際高爾夫生活村，是由美的集團投資開發、興建的頂級豪宅社區，與集團總部相距僅20分鐘。


根據《富比士》，高齡78歲的何享健是中國第6大富豪，身價達255億美元（約新台幣7571.4億元），美的集團市值自3月低點反彈後，已暴漲33％，總值4198億元人民幣（約新台幣1.76兆元）。美的集團內部人士針對此次事件向媒體透露，何享健沒事，「一切平安，等集團公佈。」

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