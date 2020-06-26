監禁車內達一年！白狗被迫在屎尿垃圾堆生存...「私人財產」無法可罰

▲南韓釜山一隻狗被主人關在車內長達1年。（示意圖／取自Pixabay）

記者羅翊宬／編譯

南韓釜山一隻體型嬌小的白狗，被爆遭主人關在車上長達1年，車內充滿著各種垃圾、屎尿，不僅環境髒亂，還傳出陣陣撲鼻難聞的惡臭。一名熱心民眾不忍白狗待在高溫、悶熱的車內而向警方報案，不過主人的惡劣行徑，在南韓竟然無法可罰。

根據《韓聯社》，有熱心民眾23日凌晨0時34分（當地時間）撥打112向警方報案，表示在釜山市海雲台區某公寓的停車場，發現一隻體型嬌小的白狗長期關在車內。釜山海雲台警察署獲報後，馬上協助找出白狗主人的身份，得知為一名30多歲的女性。

儘管警方多次撥打電話、還登門拜訪，然而卻屢遭拒絕，無法與女主人取得聯繫。

根據熱心申報的民眾與附近居民說法，其實女主人有時候會把白狗從車上帶回家，但之後卻又將白狗關進車裡，這種反覆無常的日子長達1年；被關在車內的白狗，無法忍受髒亂、惡臭的環境，經常會出現用前腳刮車窗等異常行為。

然而對於這般情形，警方卻愛莫能助、束手無策，頂多只能依虐待動物罪嫌向動物保護中心與區廳（區公所）告發。《韓聯社》分析，依據南韓現行法規，狗屬於「私有財產」，因此僅將「私有財產」放進自己的車內，並無相關法律可罰，僅能討論女主人的行為算不算虐待動物。

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