振興三倍券上路　多元便利領取　超多消費優惠！

【企劃特輯】

振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/）已經在6月20日正式上線，詳細說明三倍券綁定、預訂申請管道、領取資格及常見問題等，更放上各家業者優惠加碼方案，提供民眾善用振興三倍券的最佳資訊來源。

7/1開放綁定 7/15正式上路



振興三倍券強調好領、好用、好刺激、最溫暖！自7月1日起，振興三倍券將開放民眾預訂紙本與綁定數位支付工具，並在7月15日正式上路，可望刺激民眾消費需求，活絡國內經濟消費市場！為了方便民眾使用，振興三倍券分為紙本券、信用卡、電子票證及行動支付等4種領取方式，許多民眾已經在官網上線造訪查看領取資格，並觀望各家業者推出的優惠方案，選擇綁定最有利適合自己的領取方式。

數位三倍券於7月1日起到各數位支付業者平台上登記綁定信用卡、電子票證或行動支付，從7月15日到12月31日止期間內，累計消費滿3000元就享有2000元，以及業者加碼的回饋金或抽獎機會，「台灣Pay」最大獎還有百萬汽車等你開回家！

多重加碼優惠 信用卡搶食商機



為了鼓勵民眾選用數位三倍券，信用卡業者已經規劃好各式誘因，只要卡友綁定信用卡或行動支付為支付工具，信用卡業者就獻上包括新戶首刷禮、滿額回饋、加碼回饋、合作店家優惠及抽獎等多項加碼優惠，搶食三倍券消費商機。

例如上海商業儲蓄銀行祭出滿額回饋，在7月15日至7月31日刷卡消費達新台幣3000 元，次月帳單回饋振興2000元，次次月再送200元刷卡金（限量5000名）；兆豐國際商業銀行推出抽獎活動，卡友累積消費每滿666元，每戶享乙次「累積旅遊消費全額刷卡金回饋」抽獎機會，最高回饋刷卡金66,666元！聯邦商業銀行則鎖定夏日吃喝玩樂商機，連結合作店家共推優惠，包括聯邦租車指定車款48折起、指定影城天天65折起、指定餐廳消費滿額最高現折240元。

除了信用卡業者，包括悠遊卡、icash2.0 (愛金卡電子票證記名卡)、有錢卡與一卡通等四大電子票證品牌也推出多項優惠！無論是店家或消費者，想要進一步了解所有優惠，隨時造訪振興三倍券官網（https://3000.gov.tw/），掌握第一手的加碼優惠消息與振興三倍券無限商機！