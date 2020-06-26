鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館　「蛤蛤鳥香包」DIY活動

▲ 蛤蛤鳥香包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

端午佳節除了吃粽子及划龍舟外，配戴香包也是端午節重要的傳統。為了讓遊客回味端午節有趣習俗，林務局嘉義林區管理處25日至28日上午9:00-12:00、下午13:00-16:00於鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館，舉辦「蛤蛤鳥香包」DIY活動，除認識端午節與香包的典故外，一起動手做出獨一無二的可愛香包。

端午節爲每年的農曆五月初五，相傳此時百毒齊出、瘟疫橫行。過去傳統社會醫藥不發達時，為了驅趕炎熱夏季出現的蚊蟲蠅蚋，人們把具有驅蟲殺菌的艾草、菖蒲和丁香研成粉末，以布包裹配戴胸前。香包散發的氣味可趨避蟲害，而多變的造型則展現了不同的個人特色。

▲ 手作香包慶端午 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年端午節，東石自然生態展示館特別設計了「蛤蛤鳥香包」，使用在地素材蛤仔、水黃皮、銀葉樹種子，設計成鳥兒造型。活動限入館報名者，1日限額30名，酌收材料費30元，製作過程簡單、有趣，適合親子動手體驗，誠摯地邀請您一起來同樂。

▲ 獨一無二的可愛香包 。（圖／記者翁伊森翻攝）

近期武漢肺炎疫情趨緩，東石自然生態展示館每日依然定時消毒館內空間及活動設施，參與本活動的遊客也會量測額溫及實名制登記姓名、電話、住址，室內活動空間，請全程戴上口罩，現場也備有酒精供手部消毒使用，保護自己與他人。

想了解更多鰲鼓濕地森林園區活動資訊，請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團」(https://www.facebook.com/aogupark)，或電洽東石自然生態展示館(05-3601801)，將有專人為您詳細說明。若有興趣賞鳥，可電洽「鰲鼓濕地解說服務團隊」窗口0975-922678預約戶外導覽。

隨手拍都是美照