鰲鼓濕地森林園區推草木染　體驗春天繽紛色彩

▲植物染是先民們古老的智慧結晶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

告別了乍暖還寒的四月，時序來到初夏，正是森林中花葉繁茂的美好時節，林務局嘉義林管處將於5/30（六）、5/31（日）、6/13（六）及6/14（日）於鰲鼓濕地森林園區舉辦「鰲鼓春之染」系列活動，邀請民眾親身體驗植物染的獨特魅力！

植物染，是先民們古老的智慧結晶，早在數千年前的中國古代，人們便發現許多植物中蘊藏有豐富的天然色素，從而發展出繁複美麗的各式染色技法。時至今日，在化學染色盛行的現代，利用化學染劑的便利快速，卻逐漸遺忘了草木染的繽紛與美好，以及那份為環境著想的溫柔初心。

▲鰲鼓森林園區讓民眾體驗草木染的色彩繽紛 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年初夏，鰲鼓濕地森林園區東石自然生態展示館利用身邊常見的天然植物，玩轉創意，親手染出繽紛獨特的手作方巾，無論自用或贈送親友，皆是蘊含了珍貴心意的美麗織品。除了趣味的植物染課程外，館內也準備了趣味的室內關卡！

新冠肺炎流行期間，東石自然生態展示館每日定期消毒館內空間，並保持室內空氣流通，為您打造安心的展覽與活動空間。也請遊客配合入館參觀者請全程戴上口罩，謝絕發燒者入館，館內提供酒精，供入館遊客手部消毒，參與館內活動者，均需填寫聯繫資料(包含姓名、電話、住址等)，館內用心，邀您一同攜手抗疫，享受安全無憂的出遊時光。

「鰲鼓春之染」活動於109年5月30日（六）、5月31日（日）、6月13日（六）及6月14日（日）下午14:00-15:00舉行，將於5/12(二)上午10點於FB鰲鼓濕地粉絲團(https://www.facebook.com/aogupark)上開放報名，活動免費每梯次限額20名。請追蹤FB「鰲鼓濕地粉絲團」，或電洽東石自然生態展示館(05-3601801)，將有專人為您詳細說明。

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