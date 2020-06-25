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一張圖看高雄市長補選時間表　倒數50天…藍綠白爭南霸天

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▲▼高雄市長補選時程。（圖／記者蔡文鈴製表）

▲高雄市長補選時程。（圖／記者蔡文鈴製表）

政治中心／綜合報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨為前行政院副院長陳其邁、國民黨為現任市議員李眉蓁，民眾黨則找來親民黨籍的現任市議員吳益政，藍綠白三方已確定人選角逐市長大位，距離投開票日進入倒數50天，接下來依據中選會規畫，7月15日辦理候選人號次抽籤，7月31日到8月14日進行政見發表會，8月15日舉辦補選投票。

根據中選會規劃，6月20日至6月24日開放受理候選人登記申請，7月15日候選人抽籤決定號次，7月30日公告候選人名單，7月31日至8月14日辦理公辦政見發表會，8月15日進行投票、開票，8月21日前審定當選人名單，在選委會公布當選名單後，當選人需於10天內宣誓就職。。

前高雄市長韓國瑜被罷免之後，民進黨定調就是由陳其邁出戰。陳其邁自從辭去行政院副院長一職後，積極走訪基層，每天都有「鐵人行程」，跑早市、登山會山友，就怕跟2018年一樣因為輕敵輸給韓國瑜。

國民黨在徵詢的過程中一波三折，本來勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒，最後於23日宣布，由形象清新、三連霸的市議員李眉蓁披掛上陣。

親民黨籍的吳益政與民眾黨友好，原擬尋求藍、白支持再以無黨籍投入高雄市長補選，但是在確定國民黨徵召李眉蓁參選後，吳益政同意接受民眾黨徵召，代表民眾黨參選高雄市長，但仍會保留親民黨籍。

▲▼高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高雄市長補選戰況成形，（由左至右）吳益政、陳其邁、李眉蓁。（合成圖／ETtoday資料照）

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