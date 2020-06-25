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台中女燒開水「一陣劇痛」　低頭一看…腳趾被眼鏡蛇咬了

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▲清水婦遭眼鏡蛇咬傷，清水消防分隊獲報前往將其捕獲。（圖／台中市消防局提供）

▲清水婦遭眼鏡蛇咬傷，清水消防分隊獲報前往將其捕獲。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區許姓婦人25日上午在住處廚房煮開水時，右腳拇指突遭蛇吻，家人見狀趕緊通報119，消防人員獲報後隨即聯絡外包廠商一同前往現場，到場後確認蛇種為眼鏡蛇，迅速將蛇捕捉並將許婦送往醫院施打血清，許婦經治療無生命危險。消防局提醒，若遭蛇咬切勿驚慌，在第一時間通報消防人員，並等待就醫即可。

消防局表示，25日上午10時42分許接獲民眾報案，稱清水區三美路一處民宅住戶遭蛇咬傷，即派遣清水消防分隊前往處理，到場發現該處為農田旁民宅，傷患許姓婦人（64歲）右腳拇指遭蛇咬傷，意識清楚，緊急將她送往梧棲童綜合醫院救治。

到場救護的消防人員指出，許婦稱在廚房流理台要用瓦斯爐燒開水時，突然一陣劇痛，低頭一看發現右腳指竟被蛇咬，許婦的兒子及女兒見狀，將許婦患部簡單包紮，並通報119處理。消防人員說，許婦及其家人一開始猜是被雨傘節咬到，後來又說是草蛇，直到將「兇手」逮到後，才確認蛇種為眼鏡蛇，長度約60公分。

梧棲童綜合醫院表示，許婦於25日上午11點23分送抵醫院，右腳大拇趾遭眼鏡蛇咬傷，有瘀血狀況，意識清楚，施打血清後，已送普通病房休養，無生命危險。

清水消防分隊表示，由於近日天氣炎熱，蛇類喜歡躲在陰涼處，有時就會發生蛇類跑進民宅的情形，若在家中發現蛇切勿驚慌，也別拿掃把或其他器具想將蛇趕走，會激起蛇的攻擊性，請第一時間就撥打119聯絡專業人士處理，在消防人員趕往途中，要將蛇的行蹤看緊，以免消防人員到場時蛇已不見蹤影，無法將其捕捉。

清水消防分隊說，若遭蛇吻，須馬上通報消防人員，並將患部抬高至高於心臟，等待就醫，切勿擅自從患部將血擠出、吸出，也不要用止血帶將患部勒緊，「那都是電影演的」。

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