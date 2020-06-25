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抗新冠！逾1萬名醫事、社工「取消出國」　衛福部已核准逾7千萬補助

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▲▼臺北市立聯合醫院陽明院區,防疫管控,篩檢站,防疫人員,救護車。（圖／記者徐斌慎攝）

▲衛福部針對醫院和醫護人員提供防疫津貼和獎勵。（圖／記者徐斌慎攝）

記者趙于婷／台北報導

新冠肺炎肆虐全球，台灣第一線醫護人員也全心投入，衛福部也提供津貼和獎勵，包括醫事人員取消出國補助、專任感染管制人員津貼和急救責任醫院防疫獎勵等。其中2/23到6/30共有1萬180名醫事及社工人員取消出國，申請取消出國補助金額8,218萬元。

衛福部在今（109）年5/29修訂「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療照護及防治發給補助津貼及獎勵要點」，明定醫事及社工人員取消出國補助、醫療機構8項獎勵及醫護人員、專任感染管制人員津貼。統計至6/24止，申請取消出國補助有8,218萬元；醫護人員及感控人員津貼總金額為8.5億元；急救責任醫院防疫獎勵為6.875億元；專責病房及採檢站設置獎勵為1億560萬元和3,400萬元。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎在台爆發後，2/23到6/30共1萬180名醫事及社工人員取消出國，申請取消出國補助金額8,218萬元，衛福部目前已核准7,798萬元（7,610名），並已陸續完成撥款，餘2,570人會在12/31前完成補件即可獲得補助。

▲醫院,醫生,檢查。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲2/23到6/30共有1萬180名醫事及社工人員取消出國。（圖／取自免費圖庫Pexels）

而在醫護人員及感控人員津貼方面，共170家醫院提出1月至3月照護新冠肺炎疑似個案（28,743人次）或確診個案（342例）的人員津貼申請，總金額為8.5億元。截至6/24已完成109家醫院審查作業，其中20家符合津貼發給條件，金額計2,738萬元，另89家醫院刻正辦理補件作業，預計於7月上旬完成補件後，可撥付達3.2億元，其餘醫院申請案也持續進行作業中。

為簡化醫院獎勵金申請作業，衛福部也在6/20修訂「執行嚴重特殊傳染性肺炎醫療機構獎勵金申請作業須知」，一次撥付全國202家急救責任醫院1至6月防疫獎勵金，健保署將在7月上旬協助撥款，共6.875億元，醫院應全數分配予急診部門相關工作人員，包含急診醫師、護理人員、醫事放射師、醫事檢驗師、呼吸治療師、社會工作人員、行政人員、救護人員及清潔人員等。

另外，衛福部也將一併撥付1至4月採檢量獎勵，共1,265萬元予53家醫院，其中80%以上應分配予採檢相關工作人員，包含急診醫護人員、醫事放射師、醫事檢驗師、社會工作人員、行政人員及清潔人員等。

而在專責病房及採檢站設置方面也有提供獎勵，每間病室獎勵10萬元、每一採檢站獎勵20萬元；截至6/24共有80家醫院，共1,056間病室已完成審查及撥款，合計1億560萬元；另採檢站170家，合計3,400萬元。

醫療機構防疫獎勵則是獎勵醫院在1月至6月疫情期間投入防疫工作，依一般病床開放數核予每家150萬元至500萬元防疫獎勵，共449家醫院、11.77億元，其中60%以上應分配予相關工作人員，預定7月中旬由健保署協助直接撥付至各醫院；診所防疫獎勵刻正計算中，同樣預計在七月中旬撥付。

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