解封後首次連假⋯國道車流暴增2成！國5塞爆「今晚8點才紓解」

▲國道車流暴增兩成。（圖／翻攝高速公路1968）

記者李宜秦／台北報導

今（25）日是端午連假首日，國道一早就出現大量車潮，國5也「紫爆」時速低於20公里。交通部長林佳龍表示，今日上午截至9點前，國道車流量較往年暴增2成，道路不堪負荷，導致壅塞。高公局表示，預計到晚上8點國5車流才會比較紓緩。

林佳龍今日視察高公局北控中心，他表示，本次連假為解封後首次，昨天交通量較去年增加9％，今日上午截至9點前，國道車流量較往年增加2成，道路不堪負荷。

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林佳龍表示，高公局運用所有疏導措施，包括高乘載管控、匝道儀控、夜間免收費、開放路肩等，用路人也應善加利用1968、幸福公路等資訊平台，做一個聰明的用路人，不要在尖峰時段出門塞車。

▲國道5號一早就紫爆。（圖／記者葉國吏翻攝）

林佳龍表示，台鐵、高鐵、客運也都有陸續加班，希望民眾多使用公共運輸、走替代道路，若是3人以上汽車，可利用高乘載管制時間上路，另外應避免疲勞駕駛，以免導致意外發生。

另外，林佳龍指出，目前1968 APP仍有人潮警示功能，今日有幾個景區人潮較多，包括七堵南興菜市場、蘇澳服務區、武嶺等，連假期間將維持該功能，提供民眾參考景區人流，預計端午連假後就會下架此功能。

高公局表示，國5自昨日就開始壅塞，今凌晨12點到4點間車流仍多，一早也出現紫爆，雖已實施高乘載管制，車速仍慢，昨日國5共累計4.1萬輛車流，較去年同期增加8％，預計今晚8點後車潮才會紓解。