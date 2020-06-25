他怒喝10罐啤酒「18hrs完全沒尿尿」　隔天膀胱爆裂3洞…直接被腸子填滿！

▲男子喝酒喝到膀胱爆裂。（圖／翻攝自ZHUJI DAILY諸暨日報）

記者陳亭伃／綜合報導

中國浙江日前出現一名男子在豪飲10罐啤酒之後，回到家倒頭大睡18小時，起床之後感覺到腹部劇烈疼痛，加上遲遲無法排尿，前往醫院檢查之後竟發現，膀胱出現3個裂洞，其中一個還在腹部旁邊，導致腸子掉進膀胱，於是緊急進行手術撿回一命。

綜合外媒報導，胡姓男子前一晚因為跟朋友喝酒，喝了約10瓶之後，酩酊大醉的回到家中倒頭就睡，一路睡了18小時都沒有起床。胡男在起床之後，感覺腹部劇烈疼痛，想要上廁所卻尿不出來，於是到浙江省紹興醫院求診，醫師替他照過X光之後，發現胡男的膀胱出現三個洞。

▲醫師呼籲喝酒容易造成酒精抑制神經系統。（圖／取自免費圖庫pixabay）

此外，醫師也發現，其中一個洞因為太接近於胡男的腹部，導致部分腸子掉進膀胱中，雖然試圖想要讓胡男自主排尿，但皆失敗。胡男也表示，「從喝酒開始就沒有上廁所，直到回家睡覺，過了大約18小時都沒有排尿」。

醫療團隊隨後決定，立即替胡男進行手術將膀胱上面的洞進行修補，儘管這樣的病例相當罕見，但院方表示，一年還是會有1～2位這樣的病患出現，更呼籲「人類的膀胱是相當有彈性的，可以隨著尿液增大或是縮小，容量大約350～500毫升，喝過酒的人可能因為神經系統受到酒精抑制，所以不太會想上廁所的感受。」

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